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ВСУ знищили крилату ракету "Калібр", — Повітряні сили

1 вересня 2023 08:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ВСУ знищили крилату ракету "Калібр", — Повітряні сили
Ракета "Калібр". Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У ніч на 1 вересня стався ракетний напад із використанням ракет типу "Калібр". Відзначено два запуски з Феодосійського району в Чорному морі.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Повідомляється, що одну з ракет зуміли знищити, але друга досягла мети у Вінницькій області, завдавши шкоди приватним підприємствам та автомобілям. Є постраждалі, яким надається медична допомога.

"Одну ракету вдалося знищити, інша потрапила в одне з приватних підприємств Вінницької області", — уточнили в повідомленні.

ЗСУ
Повідомлення Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Пентагон оголосив про свій намір придбати у Raytheon ракети типу "повітря-повітря" середнього радіуса дії AMRAAM для українських збройних сил. Контракт із компанією, що базується в Аризоні, має бути завершений до кінця листопада 2024 року.

Також ми повідомляли, що українська армія вже використовує протикорабельні ракети Harpoon для захисту узбережжя Чорного моря, зокрема, Одеси. Але у поєднанні з можливостями винищувачів F-16 ці ракети можуть знищити Чорноморський флот Російської Федерації.

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