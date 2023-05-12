Бегство коллаборантов из Украины: на границе с РФ образовались километровые очереди

Очередь желающих сбежать из оккупированной Донецкой области. Фото: Telegram

С временно оккупированной части Донецкой области на территорию Российской Федерации массово бегут коллаборанты. Свидетели сообщают, что на границах выстроились многокилометровые очереди из желающих покинуть Украину.

Об этом пишет в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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На своей странице в соцсети он выложил фотографию, на которой можно увидеть длинную очередь из автомобилей.

"Ничего особенного. Просто сегодняшняя десятикилометровая очередь желающих сбежать из оккупированной Донецкой области", — написал Андрющенко.

Советник мэра уточнил, что такая очередь образовалась на украино-российской границе возле Новоазовска.

Напомним, в украинские суды передали уже 366 обвинительных актов по уголовным делам в отношении коллаборантов и предателей. В ДБР ожидают, что суды в ближайшее время вынесут по этим делам справедливые приговоры.