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Бегство коллаборантов из Украины: на границе с РФ образовались километровые очереди

12 мая 2023 05:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Бегство коллаборантов из Украины: на границе с РФ образовались километровые очереди
Очередь желающих сбежать из оккупированной Донецкой области. Фото: Telegram
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

С временно оккупированной части Донецкой области на территорию Российской Федерации массово бегут коллаборанты. Свидетели сообщают, что на границах выстроились многокилометровые очереди из желающих покинуть Украину.

Об этом пишет в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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На своей странице в соцсети он выложил фотографию, на которой можно увидеть длинную очередь из автомобилей.

"Ничего особенного. Просто сегодняшняя десятикилометровая очередь желающих сбежать из оккупированной Донецкой области", — написал Андрющенко.

Советник мэра уточнил, что такая очередь образовалась на украино-российской границе возле Новоазовска.

Напомним, в украинские суды передали уже 366 обвинительных актов по уголовным делам в отношении коллаборантов и предателей. В ДБР ожидают, что суды в ближайшее время вынесут по этим делам справедливые приговоры.

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