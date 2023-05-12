Втеча колаборантів з України: на кордоні з РФ утворилися кілометрові черги

Черга бажаючих втекти з окупованої Донеччини. Фото: Telegram

З тимчасово окупованої частини Донецької області на територію Російської Федерації масово тікають колаборанти. Свідки повідомляють, що на кордонах утворилися багатокілометрові черги з бажаючих залишити Україну.

Про це пише у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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На своїй сторінці у соцмережі він виклав світлину, на якій можна побачити довгу чергу з автомобілів.

"Нічого особливого. Просто сьогоднішня десятикілометрова черга охочих втекти з окупованої Донецької області", — написав Андрющенко.

Радник мера уточнив, що така черга виникла на українсько-російському кордоні біля Новоазовська.

Нагадаємо, до українських судів передали уже 366 обвинувальних актів у кримінальних справах щодо колаборантів та зрадників. У ДБР очікують, що суди найближчим часом винесуть у цих справах справедливі вироки.