Втеча колаборантів з України: на кордоні з РФ утворилися кілометрові черги
З тимчасово окупованої частини Донецької області на територію Російської Федерації масово тікають колаборанти. Свідки повідомляють, що на кордонах утворилися багатокілометрові черги з бажаючих залишити Україну.
Про це пише у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
На своїй сторінці у соцмережі він виклав світлину, на якій можна побачити довгу чергу з автомобілів.
"Нічого особливого. Просто сьогоднішня десятикілометрова черга охочих втекти з окупованої Донецької області", — написав Андрющенко.
Радник мера уточнив, що така черга виникла на українсько-російському кордоні біля Новоазовська.
Нагадаємо, до українських судів передали уже 366 обвинувальних актів у кримінальних справах щодо колаборантів та зрадників. У ДБР очікують, що суди найближчим часом винесуть у цих справах справедливі вироки.