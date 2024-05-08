Пограничники Польши задержали российского дезертира, нелегально пытавшегося пересечь границу

Польские пограничники на границе с Беларусью Фото: Twitter @terytorialsi

Пограничники Польши задержали российского дезертира . Военная нелегально пересекла белорусско-польскую границу.

Об этом сообщает RMF FM в среду, 8 мая.

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"Чтобы попасть на Запад, россиянин пытался воспользоваться каналом миграции, организованным режимом Александра Лукашенко, которым пользуются иностранцы преимущественно из Ближнего Востока, Северной Африки и Центральной Азии", — говорится в сообщении.

Известно, что 41-летний мужчина пытался нелегально попасть в Польшу через Беларусь прямо с украинского фронта. При обыске у него обнаружили российские военные документы, в частности, контракт с армией об участии в военных действиях против Украины. Сам солдат был в гражданской одежде и без оружия.

Польские пограничники пока не комментируют ситуацию, однако подтвердили, что задержали российского дезертира при попытке пересечь границу.

В настоящее время среди российских военных растет уровень дезертирства. В частности, оно преуспевает в вооруженных формированиях южного военного округа армии РФ.

Напомним, что наемники из Непала, дерутся в Украине на стороне захватчиков, тоже массово дезертируют из армии Российской Федерации . Это обусловлено большими потерями во время мясных штурмов, в которых их заставляют участвовать.