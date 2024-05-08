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Втік із фронту до Європи — у Польщі затримали російського дезертира

8 травня 2024 12:45
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Прикордонники Польщі затримали російського дезертира, який нелегально намагався перетнути кордон
Польські прикордонники на кордоні з Білоруссю Фото: Twitter @terytorialsi
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Прикордонники Польщі затримали російського дезертира. Військовий нелегально перетнув білорусько-польський кордон.

Про це повідомляє  RMF FM в середу, 8 травня.

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"Щоб потрапити на Захід, росіянин намагався скористатися каналом міграції, організованим режимом Олександра Лукашенка , яким користуються іноземці переважно з Близького Сходу, Північної Африки та Центральної Азії", — йдеться у повідомленні. 

Відомо, що 41-річний чоловік намагався нелегально потрапити до Польщі через Білорусь, прямо з українського фронту. При обшуку у нього виявили російські військові документи, зокрема контракт із армією про участь у військових діях проти України. Сам солдат був у цивільному одязі та без зброї.

Польські прикордонники поки не коментують ситуацію, однак підтвердили, що затримали російського дезертира під час спроби перетнути кордон.

Наразі серед російських військових зростає рівень дезертирства. Зокрема, воно процвітає у збройних формуваннях південного військового округу армії РФ.

Нагадаємо, що найманці з Непалу, які б'ються в Україні на боці загарбників, теж масово дезертирують з армії Російської Федерації. Це зумовлено великими втратами під час "м'ясних штурмів", в яких їх змушують брати участь.

Білорусь
Польща
росіяни
прикордонники
війна в Україні
дезертир
російські військові

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