Потери армии РФ и самые горячие направления фронта — новый отчет Генштаба ВСУ

Украинские военные. Фото: Генштаб

Начался 775-й день героического украинского сопротивления против вооруженной агрессии России. За минувшие сутки на поле боя произошло 76 боевых столкновений. Российские оккупанты пытаются штурмовать на нескольких направлениях, в то же время несут существенные потери в личном составе и военной технике.

Об этом говорится в новом своде Генерального штаба.

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Атаки оккупантов

Отмечается, что 7 апреля россияне нанесли 7 ракетных, 104 авиационных и 108 артиллерийских ударов по позициям украинских героев и населенным пунктам.

"Под артиллерийским обстрелом попали более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей", — добавляют в Генштабе.

Атаки ВСУ

В то же время, украинские защитники продолжают уничтожать врага. В частности, за минувшие сутки Воздушные силы Украины нанесли удары по одном командном посту, пяти зенитных ракетных системах, одной башне связи, а также 13 районах сосредоточения войск, вооружения и военной техники противника.

Кроме того, ракетные силы поразили одну зенитно-ракетную систему, один пост управления беспилотников, одну артиллерийскую систему и три района концентрации оружия и военной техники российских захватчиков.

Горячие направления фронта

Сокиры Северщины и Слобожанщины: враг сохраняет свое присутствие в приграничных районах, ведет диверсионную деятельность, а также увеличивает плотность минных полей вдоль государственной границы.

Лиманская ось: ВСУ отбили две атаки врага в районе Терного (Донецкая область), где он пытался прорвать украинскую оборону.

Бахмутская ось: украинские воины отбили 31 атаку в окрестностях Белохоровки (Луганская область), Часового Яра, Спорного, Выимки, Федоровки, Раздолевки, Веселого, Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки (Донецкая область).

Авдеевская ось: украинские защитники отбили 8 атак в окрестностях Первомайской, Невельской и Нетайловой (Донецкая область).

Ось Новопавловска: ВСУ сдерживают врага в окрестностях Красногоровки, Победы и Новомихайловки. За прошедшие сутки враг предпринял 22 попытки прорвать украинскую оборону в этой области.

Ореховская ось: противник совершил 5 атак по позициям украинских защитников в окрестностях Старомайорского (Донецкая область) и Работино (Запорожская область).

Херсонская ось: враг не оставляет попыток вывести украинские войска из плацдармов на левом берегу Днепра. Так, 7 апреля оккупанты совершили 8 неудачных атак по позициям украинских войск.

Скриншот поста Генштаба

Скриншот поста Генштаба

Утраты армии РФ в войне

личного состава — около 448400 (+890) человек;

танков — 7087 (+13) единицы;

боевых бронированных машин — 13575 (+24) единицу;

артиллерийских систем — 11356 (+40) единиц;

РСЗО — 1039 (+3) единиц;

средств ПВО — 751 (+2) единиц;

самолетов — 347 (+0) единиц;

вертолетов — 325 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 8996 (+40) единиц;

крылатых ракет — 2065 (+1) единицы;

кораблей — 26 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн - 15110 (+39) единицу;

специальной техники — 1867 (+3) единиц.

Потери россиян по состоянию на 8 апреля. Фото: Генштаб

Напомним, российские захватчики в ночь на 8 апреля нанесли удар по Украине ракетой и двумя десятками "шахедов". Воздушные силы уничтожили одну управляемую авиационную ракету Х-5 и 24 ударных БпЛА.

К слову, военные 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ показали эпические кадры ночных боев вблизи Авдеевки Донецкой области.