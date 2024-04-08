Втрати армії РФ та найгарячіші напрямки фронту — новий звіт Генштабу ЗСУ

Українські військові. Фото: Генштаб

Розпочався 775-й день героїчного українського спротиву проти збройної агресії Росії. За минулу добу на полі бою відбулося 76 бойових зіткнень. Російські окупанти намагаються штурмувати на декількох напрямках, у той же час несуть суттєві втрати у особовому складі та військовій техніці.

Про це йдеться у новому зведенні Генерального штабу.

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Атаки окупантів

Зазначається, що 7 квітня росіяни завдали 7 ракетних, 104 авіаційні та 108 артилерійських ударів по позиціях українських героїв та населених пунктах.

"Під артилерійський обстріл потрапили понад 100х населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей", — додають у Генштабі.

Атаки ЗСУ

У той же час українські захисники продовжують нищити ворога. Зокрема, за минулу добу Повітряні сили України завдали ударів про одному командному посту, п'ятьох зенітних ракетних системах, одній вежі зв'язку, а також 13 районах зосередження військ, озброєння та військової техніки противника.

Крім того, ракетні сили уразили одну зенітно-ракетну систему, один пост управління безпілотників, одну артилерійську систему та три райони концентрації зброї та військової техніки російських загарбників.

Гарячі напрямки фронту

Сокири Сіверщини та Слобожанщини: ворог зберігає свою присутність у прикордонних районах, веде диверсійну діяльність, а також збільшує щільність мінних полів уздовж державного кордону.

Лиманська вісь: ЗСУ відбили дві атаки ворога в районі Терного (Донецька область), де він намагався прорвати українську оборону.

Бахмутська вісь: українські воїни відбили 31 атаку у околицях Білохорівки (Луганська область), Часового Яру, Спірного, Виїмки, Федорівки, Роздолівки, Веселого, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки (Донецька область).

Авдіївська вісь: українські захисники відбили 8 атак у околицях Первомайське, Невельське та Нетайлове (Донецька область).

Вісь Новопавлівська: ЗСУ стримують ворога у околицях Краснохорівка, Побєда та Новомихайлівки. За минулу добу ворог здійснив 22 спроби прорвати українську оборону в цій області.

Оріхівська вісь: противник здійснив 5 атак по позиціях українських захисників у околицях Старомайорського (Донецька область) та Роботиного (Запорізька область).

Херсонська вісь: ворог не полишає спроб вивести українські війська з пластівців на лівому березі Дніпро. Так, 7 квітня окупанти здійснили 8 невдалих атак по позиціях українських військ.

Скриншот допису Генштабу

Скриншот допису Генштабу

Втрати армії РФ у війні

собового складу — близько 448400 (+890) осіб;

танків — 7087 (+13) одиниці;

бойових броньованих машин — 13575 (+24) одиницю;

артилерійських систем — 11356 (+40) одиниць;

РСЗВ — 1039 (+3) одиниць;

засобів ППО — 751 (+2) одиниць;

літаків — 347 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 8996 (+40) одиниць;

крилатих ракет —2065 (+1) одиниці;

кораблів — 26 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 15110 (+39) одиницю;

спеціальної техніки — 1867 (+3) одиниць.

Втрати росіян станом на 8 квітня. Фото: Генштаб

Нагадаємо, російські загарбники у ніч проти 8 квітня завдали удару по Україні ракетою та двома десятками "шахедів". Повітряні сили знищили одну керовану авіаційну ракету Х-5 та 24 ударних БпЛА.

До слова, військові 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ показали епічні кадри нічних боїв поблизу Авдіївки на Донеччині.