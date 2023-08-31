Потери оккупантов на 31 августа: новые данные Генштаба ВСУ
Украинские военные продолжают активно противостоять противнику и успешно ликвидировать оккупантов. Так, за прошедшие сутки, ВСУ ликвидировали 610 российских солдат.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Потери оккупантов на 31 августа
Ориентировочно, потери оккупантов с 24 февраля 2022 года по 31 августа 2023 года следующие:
- личного состава — около 263020 (+610) человек;
- танков — 4436 (+13) единиц;
- боевых бронированных машин — 8604 (+8) единиц;
- артиллерийских систем — 5507 (+31) единиц;
- РСЗО — 734 (+1) единиц;
- средства ПВО — 500 (+0) единиц;
- самолетов — 315 (+0) единиц;
- вертолетов — 316 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 4417 (+22);
- крылатые ракеты — 1445 (+26);
- корабли /катера — 18 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн — 7976 (+23) единиц;
- специальная техника — 830 (+5).
Напомним, что представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев объявил о том, что украинские оборонительные войска активно продвигаются на Бахмутском и Мелитопольском фронтах. При этом, уже достигнуты определенные успехи.
Также мы сообщали, что за 13 недель украинского контрнаступления на нескольких направлениях юга и востока ВСУ потеряли лишь пять немецких танков Leopard 2 из 71. Значительно больше танков получили повреждения — по меньшей мере 10, однако их быстро ремонтируют на складах в Польше и Германии и возвращают на фронт.