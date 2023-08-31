Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Потери оккупантов на 31 августа: новые данные Генштаба ВСУ arrow

Потери оккупантов на 31 августа: новые данные Генштаба ВСУ

31 августа 2023 09:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Потери оккупантов на 31 августа: новые данные Генштаба ВСУ
Боец ВСУ. Фото: Генштаб
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Украинские военные продолжают активно противостоять противнику и успешно ликвидировать оккупантов. Так, за прошедшие сутки, ВСУ ликвидировали 610 российских солдат.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Читайте также:

Потери оккупантов на 31 августа

Ориентировочно, потери оккупантов с 24 февраля 2022 года по 31 августа 2023 года следующие:

  • личного состава — около 263020 (+610) человек;
  • танков — 4436 (+13) единиц;
  • боевых бронированных машин — 8604 (+8) единиц;
  • артиллерийских систем — 5507 (+31) единиц;
  • РСЗО — 734 (+1) единиц;
  • средства ПВО — 500 (+0) единиц;
  • самолетов — 315 (+0) единиц;
  • вертолетов — 316 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 4417 (+22);
  • крылатые ракеты — 1445 (+26);
  • корабли /катера — 18 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7976 (+23) единиц;
  • специальная техника — 830 (+5).
Генштаб ВСУ
Потери оккупантов на 31 августа. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев объявил о том, что украинские оборонительные войска активно продвигаются на Бахмутском и Мелитопольском фронтах. При этом, уже достигнуты определенные успехи.

Также мы сообщали, что за 13 недель украинского контрнаступления на нескольких направлениях юга и востока ВСУ потеряли лишь пять немецких танков Leopard 2 из 71. Значительно больше танков получили повреждения — по меньшей мере 10, однако их быстро ремонтируют на складах в Польше и Германии и возвращают на фронт.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Как во Львове готовят в школу детей с востока Украины: репортаж из модульного городка "Марияполис"

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз