Втрати окупантів на 31 серпня: нові дані Генштабу ЗСУ

Боєць ЗСУ. Фото: Генштаб

Українські військові продовжують активно протистояти супротивникові та успішно ліквідувати окупантів. Так, минулої доби, ЗСУ ліквідували 610 російських солдатів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Втрати окупантів на 31 серпня

Орієнтовно втрати окупантів з 24 лютого 2022 року по 31 серпня 2023 року наступні:

особового складу — близько 263020 (+610) осіб;

танків — 4436 (+13) одиниць;

бойових броньованих машин — 8604 (+8) одиниць;

артилерійських систем — 5507 (+31) одиниць;

РСЗВ — 734 (+1) одиниць;

засоби ППО — 500 (+0) одиниць;

літаків — 315 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4417 (+22);

крилаті ракети — 1445 (+26);

кораблі/катери — 18 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 7976 (+23) одиниць;

спеціальна техніка — 830 (+5).

Втрати окупантів на 31 серпня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов оголосив про те, що українські оборонні війська активно просуваються на Бахмутському та Мелітопольському фронтах. При цьому вже досягнуто певних успіхів.

Також ми повідомляли, що за 13 тижнів українського контрнаступу на кількох напрямках півдня та сходу ЗСУ втратили лише п'ять німецьких танків Leopard 2 із 71. Значно більше танків отримали пошкодження щонайменше 10, проте їх швидко ремонтують на складах у Польщі та Німеччині та повертають на фронт.