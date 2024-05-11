Потери личного состава и ссоры в Азове показали, как оккупанты провели 9 мая

Российские солдаты. Фото: росСМИ

12-я бригада специального назначения "Азов" зафиксировала переговоры российских военных на Кременском направлении. В перехвате отражались не только военные тактики, но и внутренние проблемы и разногласия среди россиян.

Видео с переговорами окупантов "Азов" опубликовал в Telegram в пятницу, 10 мая.

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Ссоры оккупантов в радиоперехвате

Радиоперехват зафиксировал переговоры российских военных, которые обсуждали потери в личном составе и технике, а также разрешали конфликты между собой. Ссоры и выяснение отношений — все это было зафиксировано в подборе интересных радиопереговоров противника.

Зафиксированные радиоперехваты указывают на то, что среди российских военных существуют проблемы с координацией, возникают конфликты и споры по тактическим решениям и стратегиям. Они свидетельствуют и о внутренних проблемах в военных отрядах, в частности, о моральном состоянии и эффективности подразделений.

Напомним, что российские солдаты отказываются наступать в Харьковскую область.

Также мы рассказывали, что некоторые российские штурмовые группы мотострелковых бригад пытались прорваться на севере Харьковской области в сторону Волчанска, но были остановлены спецназовцами НГУ "Омега".