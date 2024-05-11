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Втрати особового складу та сварки — в ''Азові'' показали, як окупанти провели 9 травня

11 травня 2024 09:40
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Втрати особового складу та сварки — в Азові показали, як окупанти провели 9 травня
Російські солдати. Фото: росЗМІ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

12-та бригада спеціального призначення "Азов" зафіксувала перемовини російських військових на Кремінському напрямку. У перехопленні відображалися не лише воєнні тактики, а й внутрішні проблеми та розбіжності серед росіян.

Відео з перемовинами окупантів "Азов" опублікував у Telegram в пятницю, 10 травня.

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Сварки окупантів у радіоперехопленні

Радіоперехоплення зафіксувало перемовини російських військових, які обговорювали втрати в особовому складі та техніці, а також розвʼязували конфлікти між собою. Сварки та зʼясування стосунків — все це було зафіксовано в підбірці найцікавіших радіоперемовин противника. 

Зафіксовані радіоперехоплення вказують на те, що серед російських військових існують проблеми з координацією, виникають конфлікти та суперечки щодо тактичних рішень та стратегій. Вони свідчать і про внутрішні проблеми у військових загонах, зокрема про моральний стан та ефективність підрозділів.

Нагадаємо, що російські солдати відмовляються наступати на Харківщину. 

Також ми розповідали, що деякі російські штурмові групи мотострілецьких бригад пробували прорватись на півночі Харківської області в бік Вовчанська, але були зупинені спецпризначенцями НГУ "Омега".

війна
російські війська
окупанти
полк "Азов"
війна в Україні

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