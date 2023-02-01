Потери россии в Украине за январь – анализ шокирующих цифр

Российское командование устроило своим подопечным настоящую мясорубку в Украине

В январе россия установила очередной рекорд потерь личного состава в войне против Украины. По средним подсчетам, число убитых оккупантов в январе приблизилось к 20 тысячам. Это минимальная цифра, которая на несколько тысяч больше потерь в декабре. Тогда враг положил 17 тысяч человек.

Новини.LIVE проанализировали шокирующие цифры.

ВСУ ежесуточно уничтожают по полтысячи россиян

Темпы роста потерь среди российской армии и ЧВК выросли за последние четыре месяца — после старта мобилизации в россии и активных наступлений наемников из ЧВК "Вагнер" на Донбассе. По данным украинского Генштаба, за октябрь, ноябрь и декабрь россия потеряла в живой силе 47 110 человек при общем количестве убитых почти в 130 тысяч. Средний показатель ликвидации в сутки составляет по 500-600 оккупантов, хотя еще в мае он был на уровне 200-300 человек.

В январе декабрьские цифры смертей врага стали еще выше и превысили 20 тысяч при средних показателях 500-600 убитых оккупантов. Больше всего их погибло при штурме и последующего захвата города Соледар, что в 17 км от украинской крепости обороны — Бахмута. Ряд военных, с которыми пообщались Новини.LIVE, утверждают, что оккупанты в буквальном смысле идут по своим же трупам. Живые переступают через мертвых, и так уже три месяца подряд.

"Потери у россиян огромные, но они с ними не считаются. Заключенные воюют как граждане, а не как солдаты или кадровые подразделения. Поэтому их тела с поля боя уносят по желанию. Часто они остаются на нашей земле и просто гниют. С санитарной точки зрения это очень опасно. Количество убитых "вагнеровцев" просто невероятное. Забегают к нам, дохнут и так по кругу. Тела падают друг на друга, живые переступают через мертвых и лезут на наши позиции снова. Бесконечный процесс", — рассказала блогер и офицер 241 ОБР ТРО ВСУ Ольга Бигарь, позывной "Ведьма".

Ольга Бигарь "Ведьма". Фото: Олег Пальчик / Facebook

Больше всего потерь приходится на Донбасс — главный эпицентр российской войны в Украине. Там для оккупантов настоящая мясорубка, объясняет Новини.LIVE представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. Именно там активно враг наступает наиболее активно, не жалея ни одной утраченной жизни.

"Есть участки, ставшие для оккупанта кровавой мясорубкой. Наши воины тоже, к сожалению, погибают. Но россиян, конечно, больше. Самые горячие участки — это Авдеевка, Марьинка, Угледар и, конечно, Бахмут, которые они хотели захватить, чтобы показать хоть какой-то результат на суше. Поэтому постоянно компенсировали потери личного состава мобилизованными и бросали их на эти бесконечные бесполезные штурмы", — уточнил Череватый.

Сергей Череватый. Фото: Serhii Cherevatyi / Facebook

Путин готовит свежую 200-тысячную армию для очередного вторжения

Всего за более чем 11 месяцев войны у россии 130 тысяч убитых солдат и наемников. Для сравнения, за 10 лет войны в Афганистане Союз потерял 10 тысяч человек. И судя по тому, что российский президент владимир путин готовит еще 150-200 тысяч человек для очередного наступления на Украину, эти цифры его нисколько не смущают.

Как собственно и само российское общество, молча наблюдающее за кровавой войной своего руководства в Украине. Но если тысячи россияне пойдут напролом, очевидно, что январские потери для них покажутся цветочками.

По данным расследования The New York Times со ссылкой на одного из членов НАТО, путин готов потерять в войне с Украиной 300 тысяч солдат. Кажется, осталось не так уж много, учитывая цифры последних месяцев. Однако для Украины такая борьба также достаточно изнурительна.

Фото: Ірина Рибакова / Facebook