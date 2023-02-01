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Втрати росіян у січні вдвічі побили рекорд смертей в Афганістані за 10 років: аналіз шокуючих цифр

1 лютого 2023 19:07
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Втрати росії в Україні за січень - аналіз шокуючих цифр
Російське командування влаштувало своїм підлеглим справжню мʼясорубку в Україні
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

В січні росія встановила черговий рекорд втрат особового складу у війні проти України. За середніми підрахунками, число вбитих окупантів у січні наблизилось до 20 тисяч. Це мінімальна цифра, яка є на кілька тисяч більшою за втрати в грудні. Тоді ворог поклав 17 тисяч осіб. 

Новини.LIVE проаналізували шокуючі цифри.

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Темпи зростання втрат серед росіян збільшилися за останні чотири місяці — після старту мобілізації в рф та активних наступів найманців із ПВК "Вагнер" на Донбасі. За даними українського Генштабу, за жовтень, листопад і грудень росія втратила у живій силі 47 110 осіб при загальній кількості вбитих у майже 130 тисяч. Середній показник ліквідації на добу становить по 500-600 окупантів, хоча ще у травні він був на рівні 200-300 росіян.

У січні грудневі цифри смертей ворога стали ще вищими і перевищили 20 тисяч, при середніх показниках 500-600 вбитих окупантів. Найбільше їх полягло при штурмі та подальшого захоплення міста Соледар, що за 17 км від української фортеці оборони — Бахмута. Низка військових, з якими поспілкувалися Новини.LIVE, стверджують, що окупанти у буквальному сенсі йдуть по трупах. Живі переступають через мертвих, і так уже три місяці поспіль.

"Втрати у росіян величезні, але вони з ними не рахуються. Ув'язнені воюють як громадяни, а не як солдати чи кадрові підрозділи. Тому їхні тіла із поля бою забирають за бажанням. Часто вони залишаються на нашій землі і просто гниють. Із санітарної точки зору це є дуже небезпечним. Кількість вбитих "вагнерівців" просто неймовірна. Забігають до нас, дохнуть і так по колу. Тіла падають один на одного, живі переступають через мертвих і лізуть на наші позиції знову. Безкінечний процес", — розповіла блогерка та офіцер 241 ОБР ТРО ЗСУ Ольга Бігарь, позивний "Відьма".

Ольга Бігар "Відьма"
Ольга Бігарь "Відьма". Фото: Олег Пальчик / Facebook

Найбільше втрат припадає на Донбас — головний епіцентр російської війни в України. Там для окупантів справжня мʼясорубка, пояснює Новини.LIVE речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий. Саме там активно окупнати наступають найбільш активно, не шкодуючи жодного втраченого життя.

"Є ділянки, які стали для окупанта кривавою м'ясорубкою. Наші воїни теж, на жаль, гинуть. Але росіян, звісно, більше. Найгарячіші ділянки — це Авдіївка, Мар'їнка, Вугледар і, звичайно, Бахмут, які вони хотіли захопити, аби показати якийсь результат на суходолі. Тому постійно компенсували втрати особового складу мобілізованими й кидали їх на ці нескінченні марні штурми", — уточнив Череватий.

Сергій Череватий
Сергій Череватий. Фото: Serhii Cherevatyi / Facebook

Путін готує свіжу 200-тисячну армію для чергового вторгнення

Загалом за більш як 11 місяців війни росія має 130 тисяч вбитих солдат і найманців. Для порівняння, за 10 років війни в Афганістані Союз втратив 10 тисяч осіб. І судячи з того, що російський президент володимир путін готує ще 150-200 тисяч осіб для чергового наступу на Україну, ці цифри його аніскільки не бентежать. Як, власне, і російське суспільство, що мовчки спостерігає за кривавою війною свого керівництва в Україні. Якщо тисячі росіяни підуть напролом, очевидно, що січневі втрати для них здаватимуться квіточками.

Кладовище
Кладовище з могилами "вагнерівців" у Краснодарському краї. Фото: REUTERS

За даними розслідування The New York Times з посиланням на одного з членів НАТО, путін готовий втратити у війні з Україною 300 тисяч солдатів. Здається, залишилося не так вже і багато, враховуючи цифри останніх місяців. Однак для України така боротьба також є достатньо виснажливою.

Фото: Ірина Рибакова / Facebook

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