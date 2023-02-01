Втрати окупантів на 1 лютого — дані Генштабу ЗСУ

Втрати ворога станом на 1 лютого

В Україні триває триста сорок третя доба російського широкомасштабного вторгнення. За цей час українські бійці знищили майже 129 тисяч російських окупантів, 920 з них — лише за вчора.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ліквідовані загарбники

За 31 січня українські захисники знищили на фронтах війни близько 920 російських окупантів. Крім того, за добу ворог втратив вісім танків, чотири бойові броньовані машини, 10 артилерійських систем, чотири РСЗВ та 13 одиниць автомобільної техніки.

Загальні втрати армії рф за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 128 420 (+920) осіб ліквідовано;

танків — 3 209 (+8) од.;

бойових броньованих машин — 6 382 (+4) од.;

артилерійських систем — 2 207 (+10) од.;

РСЗВ — 458 (+4) од.;

засобів ППО — 221 (+0) од.;

літаків — 293 (+0) од.;

гелікоптерів — 284 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1 951 (+0);

крилатих ракет — 796 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 061 (+13) од.;

спеціальної техніки — 200 (+0).

Як відомо, за 30 січня українські захисники знищили 850 російських окупантів. Крім того, за добу росіяни втратили дев'ять бойових броньованих машин, чотири БпЛА та сім одиниць автомобільної техніки.

Також раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що на території Луганської області через великі втрати російські окупанти відкрили ще один військовий госпіталь. Ступінь важкості поранень росіяни зазвичай занижують і не ведуть їхній облік.