Втрати Росії на 10 липня: нові дані Генштабу ЗСУ
Українські захисники продовжують боротьбу із російськими військами. Минулої доби, бійці ЗСУ ліквідували 440 окупантів і знищили сім ворожих танків.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Які втрати окупантів
Орієнтовно втрати окупантів з 24 лютого 2022 року до 10 липня 2023 року наступні:
- особового складу — близько 234040 (+600) осіб ліквідовано;
- танків — 4078 (+4) одиниць;
- бойових броньованих машин — 7964 (+11) одиниць;
- артилерійських систем — 4366 (+20) одиниць;
- РСЗВ — 668 (+7) одиниць;
- засоби ППО — 413 (+3) одиниць;
- літаків — 315 (+0) одиниць;
- гелікоптерів — 309 (+0) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3685 (+19);
- крилаті ракети — 1271 (+0);
- кораблі/катери — 18 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6929 (+15) одиниць;
- спеціальна техніка — 628 (+9).
Нагадаємо, що за добу авіація сил оборони завдала одного удару російським окупантам. Також ЗСУ уразили два артилерійські засоби ворога.
Крім того, контрнаступ України продовжується, воїни ЗСУ продовжують витісняти ворога з нашої території. Одеські військові опублікували наслідки вдалого штурму російських позицій в одній із посадок на Бахмутському напрямку.
Також ми повідомляли, що окупанти відчайдушно намагаються протистояти контрнаступу ЗСУ. Втім, морально-психологічний дух ворога дуже низький.