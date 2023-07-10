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Втрати Росії на 10 липня: нові дані Генштабу ЗСУ

10 липня 2023 08:18
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Втрати Росії на 10 липня: нові дані Генштабу ЗСУ
Бійці ЗСУ сидять у танку. Фото: Генштаб ЗСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Українські захисники продовжують боротьбу із російськими військами. Минулої доби, бійці ЗСУ ліквідували 440 окупантів і знищили сім ворожих танків.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Які втрати окупантів

Орієнтовно втрати окупантів з 24 лютого 2022 року до 10 липня 2023 року наступні:

  • особового складу — близько 234040 (+600) осіб ліквідовано;
  • танків — 4078 (+4) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 7964 (+11) одиниць;
  • артилерійських систем — 4366 (+20) одиниць;
  • РСЗВ — 668 (+7) одиниць;
  • засоби ППО — 413 (+3) одиниць;
  • літаків — 315 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 309 (+0) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3685 (+19);
  • крилаті ракети — 1271 (+0);
  • кораблі/катери — 18 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6929 (+15) одиниць;
  • спеціальна техніка — 628 (+9).
Втрати окупантів 10 липня
Втрати окупантів на війні. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що за добу авіація сил оборони завдала одного удару російським окупантам. Також ЗСУ уразили два артилерійські засоби ворога.

Крім того, контрнаступ України продовжується, воїни ЗСУ продовжують витісняти ворога з нашої території. Одеські військові опублікували наслідки вдалого штурму російських позицій в одній із посадок на Бахмутському напрямку.

Також ми повідомляли, що окупанти відчайдушно намагаються протистояти контрнаступу ЗСУ. Втім, морально-психологічний дух ворога дуже низький.

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