Потери России на 21 июня: статистика Генштаба

Украинский военный наносит удар по оккупантам. Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Читайте также:

Ликвидированные захватчики

За 20 июня украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 500 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли девять танков, 21 бронемашину, 32 артиллерийские системы и одну ракетную систему залпового огня.

Общие потери армии РФ за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава — около 222 000 (+540) человек ликвидировано;

танков — 4 006 (+9) ед.;

боевых бронированных машин — 7 771 (+21) ед.;

артиллерийских систем — 3 920 (+32) ед.;

РСЗО — 615 (+1) ед.;

средств ПВО — 375 (+3) ед.;

самолетов — 314 (+0) ед.;

вертолетов — 306 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 428 (+35) ед.;

крылатых ракет — 1 214 (+0) ед.;

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 6 667 (+22) ед.;

специальной техники — 539 (+8) ед.

Потери русской армии на 21 июня

Инфографика: Генштаб

Ночная охота на дроны

Кроме того, ночью российские оккупанты предприняли очередную попытку дроновой атаки.

Силы обороны Украины, отмечает Генштаб, сбили все шесть беспилотников-камикадзе, запущенных россиянами.

Количество сбитых русских дронов

Инфографика: Воздушные силы

Напомним, что за предыдущие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили более тысячи российских оккупантов.