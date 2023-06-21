Потери России на 21 июня: статистика Генштаба
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Ликвидированные захватчики
За 20 июня украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 500 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли девять танков, 21 бронемашину, 32 артиллерийские системы и одну ракетную систему залпового огня.
Общие потери армии РФ за время войны
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава — около 222 000 (+540) человек ликвидировано;
- танков — 4 006 (+9) ед.;
- боевых бронированных машин — 7 771 (+21) ед.;
- артиллерийских систем — 3 920 (+32) ед.;
- РСЗО — 615 (+1) ед.;
- средств ПВО — 375 (+3) ед.;
- самолетов — 314 (+0) ед.;
- вертолетов — 306 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 428 (+35) ед.;
- крылатых ракет — 1 214 (+0) ед.;
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 6 667 (+22) ед.;
- специальной техники — 539 (+8) ед.
Ночная охота на дроны
Кроме того, ночью российские оккупанты предприняли очередную попытку дроновой атаки.
Силы обороны Украины, отмечает Генштаб, сбили все шесть беспилотников-камикадзе, запущенных россиянами.
Напомним, что за предыдущие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили более тысячи российских оккупантов.