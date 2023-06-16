"Щоб ви здохли": в ЗСУ показали, як знищують російських окупантів

Українські військові ліквідовують ворога. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські воїни продовжують нищити російських окупантів. Цього разу вони показали як завдають удару по ворогу.

Відповідне відео з'явилося у соцмережах.

Читайте також:

Б'ють по позиціях російських військових

За попередню добу, 15 червня, українські військові понад 13 разів вдарили по позиціях ворога. Окупанти втратили багато техніки та особового складу.

У Генштабі розповіли, що авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Окрім того, наші захисники знищили 20 іранських ударних БпЛА типу Shahed-131/136, БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" та ще три розвідувальних БпЛА.

А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили:

два пункти управління,

зенітно-ракетний комплекс С-300,

чотири райони зосередження особового складу та військової техніки противника,

три склади боєприпасів,

сім артилерійських підрозділів на вогневих позиціях.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео, на якому видно, як ЗСУ "ліквідовують" ворога.