"Щоб ви здохли": в ЗСУ показали, як знищують російських окупантів

"Щоб ви зд**ли": в ЗСУ показали, як знищують російських окупантів
Українські воїни продовжують нищити російських окупантів. Цього разу вони показали як завдають удару по ворогу.
Відповідне відео з'явилося у соцмережах.
Б'ють по позиціях російських військових
За попередню добу, 15 червня, українські військові понад 13 разів вдарили по позиціях ворога. Окупанти втратили багато техніки та особового складу.
У Генштабі розповіли, що авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника.
Окрім того, наші захисники знищили 20 іранських ударних БпЛА типу Shahed-131/136, БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" та ще три розвідувальних БпЛА.
А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили:
- два пункти управління,
- зенітно-ракетний комплекс С-300,
- чотири райони зосередження особового складу та військової техніки противника,
- три склади боєприпасів,
- сім артилерійських підрозділів на вогневих позиціях.
Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео, на якому видно, як ЗСУ "ліквідовують" ворога.