Потери России 28 июня: статистика Генштаба
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 900 человек. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять военную технику, в частности, бронемашины, артиллерийские системы и РСЗО.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Уничтоженные оккупанты
За 27 июня украинские защитники ликвидировали на фронтах войны ориентировочно 930 российских захватчиков.
Кроме того, россияне потеряли 13 бронемашин, шесть артиллерийских систем, одну ракетную систему залпового огня и семь беспилотников.
Общие потери российской армии за время войны
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава — около 227 100 (+930) человек ликвидировано;
- танков — 4 036 (+0) ед.;
- боевых бронированных машин — 7 847 (+13) ед.;
- артиллерийских систем — 4 089 (+6) ед.;
- РСЗО — 627 (+1) ед.;
- средств ПВО — 387 (+1) ед.;
- самолетов — 314 (+0) ед.;
- вертолетов — 308 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 499 (+7) ед.;
- крылатых ракет — 1 261 (+0) ед.;
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 6 774 (+2) ед.;
- специальной техники — 563 (+0) ед.
Напомним, что вчера, 27 июня, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 500 млн долларов.