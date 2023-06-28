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Потери России 28 июня: статистика Генштаба

28 июня 2023 08:22
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Потери России 28 июня: статистика Генштаба
Украинские танкисты на фронте. Фото: Facebook Генштаба ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 900 человек. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять военную технику, в частности, бронемашины, артиллерийские системы и РСЗО.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 27 июня украинские защитники ликвидировали на фронтах войны ориентировочно 930 российских захватчиков.

Кроме того, россияне потеряли 13 бронемашин, шесть артиллерийских систем, одну ракетную систему залпового огня и семь беспилотников.

Общие потери российской армии за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — около 227 100 (+930) человек ликвидировано;
  • танков — 4 036 (+0) ед.;
  • боевых бронированных машин — 7 847 (+13) ед.;
  • артиллерийских систем — 4 089 (+6) ед.;
  • РСЗО — 627 (+1) ед.;
  • средств ПВО — 387 (+1) ед.;
  • самолетов — 314 (+0) ед.;
  • вертолетов — 308 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 499 (+7) ед.;
  • крылатых ракет — 1 261 (+0) ед.;
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6 774 (+2) ед.;
  • специальной техники — 563 (+0) ед.
Потери российской армии на 28 июня 2023 года
Потери российской армии на 28 июня 2023 года
Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, что вчера, 27 июня, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 500 млн долларов.

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