Потери России 28 июня: статистика Генштаба

Украинские танкисты на фронте. Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 900 человек. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять военную технику, в частности, бронемашины, артиллерийские системы и РСЗО.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 27 июня украинские защитники ликвидировали на фронтах войны ориентировочно 930 российских захватчиков.

Кроме того, россияне потеряли 13 бронемашин, шесть артиллерийских систем, одну ракетную систему залпового огня и семь беспилотников.

Общие потери российской армии за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава — около 227 100 (+930) человек ликвидировано;

танков — 4 036 (+0) ед.;

боевых бронированных машин — 7 847 (+13) ед.;

артиллерийских систем — 4 089 (+6) ед.;

РСЗО — 627 (+1) ед.;

средств ПВО — 387 (+1) ед.;

самолетов — 314 (+0) ед.;

вертолетов — 308 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 499 (+7) ед.;

крылатых ракет — 1 261 (+0) ед.;

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 6 774 (+2) ед.;

специальной техники — 563 (+0) ед.

Потери российской армии на 28 июня 2023 года

Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, что вчера, 27 июня, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 500 млн долларов.