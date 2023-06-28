Втрати Росії на 28 червня: статистика Генштабу

Українські танкісти на фронті. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить більше 900 осіб. Крім того, загарбники продовжують шаленими темпами втрачати військову техніку, зокрема, бронемашини, артилерійські системи і РСЗВ.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Знищені окупанти

За 27 червня українські захисники ліквідували на фронтах війни орієнтовно 930 російських загарбників.

Крім того, росіяни втратили 13 бронемашин, шість артилерійських систем, одну ракетну систему залпового вогню і сім безпілотників.

Загальні втрати російської армії за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 227 100 (+930) осіб ліквідовано;

танків — 4 036 (+0) од.;

бойових броньованих машин — 7 847 (+13) од.;

артилерійських систем — 4 089 (+6) од.;

РСЗВ — 627 (+1) од.;

засобів ППО — 387 (+1) од.;

літаків — 314 (+0) од.;

гелікоптерів — 308 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 499 (+7) од.;

крилатих ракет — 1 261 (+0) од.;

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6 774 (+2) од.;

спеціальної техніки — 563 (+0) од.

Втрати російської армії на 28 червня 2023 року

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що учора, 27 червня, США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн доларів.