Втрати Росії на 28 червня: статистика Генштабу
Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить більше 900 осіб. Крім того, загарбники продовжують шаленими темпами втрачати військову техніку, зокрема, бронемашини, артилерійські системи і РСЗВ.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Знищені окупанти
За 27 червня українські захисники ліквідували на фронтах війни орієнтовно 930 російських загарбників.
Крім того, росіяни втратили 13 бронемашин, шість артилерійських систем, одну ракетну систему залпового вогню і сім безпілотників.
Загальні втрати російської армії за час війни
Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:
- особового складу — близько 227 100 (+930) осіб ліквідовано;
- танків — 4 036 (+0) од.;
- бойових броньованих машин — 7 847 (+13) од.;
- артилерійських систем — 4 089 (+6) од.;
- РСЗВ — 627 (+1) од.;
- засобів ППО — 387 (+1) од.;
- літаків — 314 (+0) од.;
- гелікоптерів — 308 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 499 (+7) од.;
- крилатих ракет — 1 261 (+0) од.;
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6 774 (+2) од.;
- спеціальної техніки — 563 (+0) од.
Нагадаємо, що учора, 27 червня, США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн доларів.