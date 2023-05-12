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Потери врага и бои за Бахмут: главное из сводки Генштаба

12 мая 2023 19:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Потери врага и бои за Бахмут: главное из сводки Генштаба
ВСУ наносят удар. Фото: Генштаб ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

За прошедшие сутки, 11 мая, российские оккупанты нанесли четыре ракетных удара и 26 авиационных атак. Они также осуществил более 20 обстрелов с использованием РСЗО.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Ситуация на фронтах

 В Генштабе сообщили, что эти атаки привели к повреждению множества частных жилых домов и другой гражданской инфраструктуры. Замечено, что противник вновь применил ЗРК С-300 для ракетных ударов по городам Краматорск и Запорожье.

Основные усилия россияне продолжают сосредоточиваться на Лиманского, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За последние сутки противник совершил 36 атак на указанных участках фронта, и наибольшие боевые действия продолжаются в Бахмуте и Марьинке.

В направлении Бахмута противник продолжает активные действия, и в городе Бахмут продолжаются непрерывные бои. Кроме того, противник безуспешно атаковал населенные пункты Орехово-Василовка, Григорьевка и Ступочка. Противник также провел авиаудары по районам Богдановка, Бахмут и Нью-Йорк. В результате вражеских обстрелов пострадали Федоровка Вторая, Орехово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Южное, Торецк, Дружба, Северное и Нью-Йорк в Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник совершил авиационные атаки в районах Авдеевки и Водяного.

На Марьинском направлении силы обороны успешно отражают множество вражеских атак вблизи города Марьинка. В то же время города Гострое, Георгиевка, Максимильяновка, Марьинка и Победа в Донецкой области подверглись обстрелам со стороны противника.

Потери россиян на фронте

Кроме доукомплектования подразделений, понесших потери в живой силе, противник также формирует новые части. В Ставропольском крае на фондах Южного военного округа начато формирование отдельной мотострелковой бригады, которая должна усилить оккупационные войска, действующие на территории Украины. Подавляющее большинство лиц, подписавших контракт, не имеют мотивации к участию в боевых действиях, в то же время захватчики стремятся заработать деньги.

"Авиация Сил обороны в сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, три артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов", — говорится в сообщении.

Напомним, что представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил, что на Бахмутском направлении успешно проводится оборонительная операция. В ходе последних суток было зафиксировано 40 столкновений, результатом которых стали потери для российских оккупантов: 190 уничтоженных, 244 раненых и 15 пленных. 

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