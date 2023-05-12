Втрати ворога та бої за Бахмут: головне зі зведення Генштабу

ЗСУ завдають удару. Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби, 11 травня, російські окупанти завдали чотирьох ракетних ударів і 26 авіаційних атак. Вони також здійснили понад 20 обстрілів з використанням РСЗВ.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ .

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Ситуація на фронтах

У Генштабі повідомили, що ці атаки призвели до пошкодження безлічі приватних житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури. Помічено, що супротивник знову застосував ЗРК С-300 для ракетних ударів по містах Краматорськ та Запоріжжі.

Основні зусилля росіяни продовжують зосереджуватися на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах. За останню добу противник здійснив 36 атак на зазначених ділянках фронту, і найбільші бойові дії продовжуються у Бахмуті та Мар'їнці.

У напрямку Бахмут противник продовжує активні дії, і в місті Бахмуті тривають безперервні бої. Крім того, противник без успіху атакував населені пункти Оріхово-Василівка, Григорівка та Ступочки. Противник також провів авіаудари районами Богданівка, Бахмут та Нью-Йорк. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали Федорівка Друга, Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Південне, Торецьк, Дружба, Північне та Нью-Йорк у Донецькій області.

На Авдіївському напрямку противник здійснив авіаційні атаки в районах Авдіївки та Водяного.

На Мар'їнському напрямі сили оборони успішно відбивають безліч ворожих атак поблизу міста Мар'їнка. Водночас, міста Гостре, Георгіївка, Максимільянівка, Мар'їнка та Побєда на Донеччині зазнали обстрілів з боку противника.

Крім того, противник формує нові підрозділи, щоб зміцнити свої окупаційні війська на території України. Проте більшість солдатів, що підписали контракт, не відчувають мотивації до участі в бойових діях, оскільки їх цікавить лише заробіток, а не ідеологічна підтримка ворожих дій.

Втрати росіян на фронті

Окрім доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат у живій силі, противник також формує нові частини. У Ставропольському краї, на фондах Південного військового округу, розпочато формування окремої мотострілецької бригади, яка має посилити окупаційні війська, що діють на території України. Переважна більшість осіб, що підписали контракт, не мають мотивації до участі у бойових діях, водночас загарбники прагнуть заробити грошей.

"Авіація Сил оборони на добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. А підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 3 райони зосередження живої сили, 3 артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, а також станцію радіоелектронної боротьби окупантів" — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що представник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Черевий повідомив, що на Бахмутському напрямку успішно проводиться оборонна операція. У ході останньої доби було зафіксовано 40 зіткнень, результатом яких стали втрати для російських окупантів: 190 знищених, 244 поранених та 15 полонених.