YouTube разблокировал аккаунт Трампа: он был недоступен два года
Видеохостинг YouTube разблокировал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа. Он был заблокирован еще два года назад.
Об этом информирует BBC.
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Подробности
Как известно, 45 президенту США заблокировали аккаунт в YouTube в январе 2021 года. Видеохостинг заявлял тогда, что канал Трампа нарушил правила — подстрекал к насилию.
"Начиная с сегодняшнего дня канал Дональда Трампа больше не ограничен и может загружать новый контент", — заявили в YouTube.
Объяснили свое решение тем, чтобы дать избирателям услышать мнения главных кандидатов в канун президентских выборов в США. Но на него будут распространяться все правила YouTube.
По информации BBC, у бывшего президента США более 2,6 миллиона подписчиков на YouTube.
Напомним, ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что победа Дональда Трампа на президентских выборах 2024 может уничтожить двухпартийную поддержку Украины в США.
Как известно, недавно бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ради сохранения мира, россии следовало разрешить отобрать часть украинских территорий.
Трамп заявил, что в отличие от нынешнего президента Джо Байдена, при его правлении россия бы ничего не захватила. Однако он подчеркнул, что и сам договорился бы с кремлем, даже если пришлось бы отдать часть Украины — он бы согласился.