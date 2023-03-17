YouTube розблокував акаунт Трампа: він був недоступний два роки
Відеохостинг YouTube розблокував акаунт експрезидента США Дональда Трампа. Його було заблоковано ще два роки тому.
Про це інформує BBC.
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Деталі
Як відомо, 45-му президенту США заблокували акаунт у YouTube у січні 2021 року. Відеохостинг заявляв тоді, що канал Трампа порушив правила — підбурював до насильства.
"Починаючи з сьогоднішнього дня, канал Дональда Трампа більше не обмежений і може завантажувати новий контент", — заявили у YouTube.
Пояснили своє рішення тим, щоб дати виборцям почути думки головних кандидатів напередодні президентських виборів у США. Але на нього поширюватимуться всі правила YouTube.
За інформацією BBC, колишній президент США має понад 2,6 мільйона підписників на YouTube.
Нагадаємо, раніше ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявляв, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року може знищити двопартійну підтримку України в США.
Як відомо, нещодавно колишній президент США Дональд Трамп заявив, що заради збереження миру, росії слід було дозволити відібрати частину українських територій.
Трамп заявив, що на відміну від нинішнього президента Джо Байдена, за його правління росія б нічого не захопила. Проте він наголосив, що й сам би домовився з кремлем, навіть якщо довелось би віддати частину України — він би погодився.