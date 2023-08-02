Как ветерану войны устроиться на работу в ТЦК и какие есть ограничения: разъяснение

С фронта в тыл: как ветерану устроиться на работу в ТЦК, а кого не возьмут
Недавно украинские власти анонсировали большие изменения в работе территориальных центров комплектования. В частности, треть руководящего состава всех ТЦК планируют заменить на ветеранов войны. Кроме того, вернувшиеся с фронта военные могут устроиться на работу в военкоматы.
Как это сделать, каким критериям необходимо соответствовать и кого точно не смогут принять на работу в ТЦК, объяснили украинские юристы.
Кто может устроиться на работу в ТЦК
Те военные, которые больше не могут служить на фронте и защищать Родину из-за ранений, контузии, болезней, могут устроиться на работу в ТЦК.
А по словам заместителя министра обороны Александра Павлюка, военкомами станут граждане, побывавшие в горячих точках и получившие ранения.
Каким критериям необходимо отвечать для работы в ТЦК и СП
Каждый ветеран, претендующий на должность военкома, должен пройти военную медицинскую комиссию. Это обязательное требование.
Как пояснил адвокат юридической компании RIYAKO & PARTNERS Николай Максимов в комментарии "Фокусу", занимать должности в районных и областных военкоматах могут те, кто имеет не тяжелую форму контузии, огнестрельные и осколочные ранения легкой и средней тяжести, не препятствующие выполнению боевых задач.
Помимо этого будущие работники ТЦК должны будут пройти подготовку и разбираться в системе мобилизации и призыва.
Кого не возьмут на работу в ТЦК и СП
Как отметил адвокат АО "Бачинский и партнеры" Максим Дзыковский в комментарии "Фокусу", главным препятствием для работы ветерана в ТЦК может быть тяжелая форма инвалидности.
"Если участник боевых действий потерял на войне конечности, его признают непригодным к службе в ВСУ и исключат из военного учета. Такой человек не сможет занимать должности в ТЦК и СП", — пояснил правовед.
Как известно, пригодность определяет военно-лечебная комиссия. Если ветеран получит статус ограниченной пригодности, его могут трудоустроить в ТЦК.
Почему меняют только 30% военнослужащих
Николай Максимов подчеркнул, что власти назвали реальные цифры. Пока заменить большим количеством ветеранов просто невозможно, ведь система мобилизации и призыва может просто остановиться из-за недостаточного опыта новых работников.
"Во время войны выстраивать заново сложившийся за годы процесс работы ТЦК непросто", — отметил юрист.
Правовед подчеркнул, что этот процесс не может быть быстр и должен включать в себя подготовку квалификационного состава ТЦК.
Напомним, представитель ТЦК и СП Полтавской области Роман Истомин развеял самые распространенные мифы о мобилизации и рассказал, к чему готовиться на самом деле.
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