Как ветерану войны устроиться на работу в ТЦК и какие есть ограничения: разъяснение

Рабочие территориальных центров комплектования. Фото: КОТЦК и СП

Недавно украинские власти анонсировали большие изменения в работе территориальных центров комплектования. В частности, треть руководящего состава всех ТЦК планируют заменить на ветеранов войны. Кроме того, вернувшиеся с фронта военные могут устроиться на работу в военкоматы.

Как это сделать, каким критериям необходимо соответствовать и кого точно не смогут принять на работу в ТЦК, объяснили украинские юристы.

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Кто может устроиться на работу в ТЦК

Те военные, которые больше не могут служить на фронте и защищать Родину из-за ранений, контузии, болезней, могут устроиться на работу в ТЦК.

А по словам заместителя министра обороны Александра Павлюка, военкомами станут граждане, побывавшие в горячих точках и получившие ранения.

Каким критериям необходимо отвечать для работы в ТЦК и СП

Каждый ветеран, претендующий на должность военкома, должен пройти военную медицинскую комиссию. Это обязательное требование.

Как пояснил адвокат юридической компании RIYAKO & PARTNERS Николай Максимов в комментарии "Фокусу", занимать должности в районных и областных военкоматах могут те, кто имеет не тяжелую форму контузии, огнестрельные и осколочные ранения легкой и средней тяжести, не препятствующие выполнению боевых задач.

Помимо этого будущие работники ТЦК должны будут пройти подготовку и разбираться в системе мобилизации и призыва.

Сотрудники территориального центра комплектования. Фото: КОТЦК и СП

Кого не возьмут на работу в ТЦК и СП

Как отметил адвокат АО "Бачинский и партнеры" Максим Дзыковский в комментарии "Фокусу", главным препятствием для работы ветерана в ТЦК может быть тяжелая форма инвалидности.

"Если участник боевых действий потерял на войне конечности, его признают непригодным к службе в ВСУ и исключат из военного учета. Такой человек не сможет занимать должности в ТЦК и СП", — пояснил правовед.

Как известно, пригодность определяет военно-лечебная комиссия. Если ветеран получит статус ограниченной пригодности, его могут трудоустроить в ТЦК.

Почему меняют только 30% военнослужащих

Николай Максимов подчеркнул, что власти назвали реальные цифры. Пока заменить большим количеством ветеранов просто невозможно, ведь система мобилизации и призыва может просто остановиться из-за недостаточного опыта новых работников.

"Во время войны выстраивать заново сложившийся за годы процесс работы ТЦК непросто", — отметил юрист.

Правовед подчеркнул, что этот процесс не может быть быстр и должен включать в себя подготовку квалификационного состава ТЦК.

Работа ТЦК и СП. Фото: google.com

Напомним, представитель ТЦК и СП Полтавской области Роман Истомин развеял самые распространенные мифы о мобилизации и рассказал, к чему готовиться на самом деле.

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