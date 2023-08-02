Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow С фронта в тыл: как ветерану устроиться на работу в ТЦК, а кого не возьмут arrow

С фронта в тыл: как ветерану устроиться на работу в ТЦК, а кого не возьмут

2 августа 2023 14:32
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Как ветерану войны устроиться на работу в ТЦК и какие есть ограничения: разъяснение
Рабочие территориальных центров комплектования. Фото: КОТЦК и СП
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Недавно украинские власти анонсировали большие изменения в работе территориальных центров комплектования. В частности, треть руководящего состава всех ТЦК планируют заменить на ветеранов войны. Кроме того, вернувшиеся с фронта военные могут устроиться на работу в военкоматы.

Как это сделать, каким критериям необходимо соответствовать и кого точно не смогут принять на работу в ТЦК, объяснили украинские юристы.

Читайте также:

Кто может устроиться на работу в ТЦК

Те военные, которые больше не могут служить на фронте и защищать Родину из-за ранений, контузии, болезней, могут устроиться на работу в ТЦК.

А по словам заместителя министра обороны Александра Павлюка, военкомами станут граждане, побывавшие в горячих точках и получившие ранения.

Каким критериям необходимо отвечать для работы в ТЦК и СП

Каждый ветеран, претендующий на должность военкома, должен пройти военную медицинскую комиссию. Это обязательное требование.

Как пояснил адвокат юридической компании RIYAKO & PARTNERS Николай Максимов в комментарии "Фокусу", занимать должности в районных и областных военкоматах могут те, кто имеет не тяжелую форму контузии, огнестрельные и осколочные ранения легкой и средней тяжести, не препятствующие выполнению боевых задач.

Помимо этого будущие работники ТЦК должны будут пройти подготовку и разбираться в системе мобилизации и призыва.

 

Кто может устроиться на работу в ТЦК
Сотрудники территориального центра комплектования. Фото: КОТЦК и СП

Кого не возьмут на работу в ТЦК и СП

Как отметил адвокат АО "Бачинский и партнеры" Максим Дзыковский в комментарии "Фокусу", главным препятствием для работы ветерана в ТЦК может быть тяжелая форма инвалидности.

"Если участник боевых действий потерял на войне конечности, его признают непригодным к службе в ВСУ и исключат из военного учета. Такой человек не сможет занимать должности в ТЦК и СП", — пояснил правовед.

Как известно, пригодность определяет военно-лечебная комиссия. Если ветеран получит статус ограниченной пригодности, его могут трудоустроить в ТЦК.

Почему меняют только 30% военнослужащих

Николай Максимов подчеркнул, что власти назвали реальные цифры. Пока заменить большим количеством ветеранов просто невозможно, ведь система мобилизации и призыва может просто остановиться из-за недостаточного опыта новых работников.

"Во время войны выстраивать заново сложившийся за годы процесс работы ТЦК непросто", — отметил юрист.

Правовед подчеркнул, что этот процесс не может быть быстр и должен включать в себя подготовку квалификационного состава ТЦК.

 

Кого не возьмут на работу в ТЦК и СП
Работа ТЦК и СП. Фото: google.com

Напомним, представитель ТЦК и СП Полтавской области Роман Истомин развеял самые распространенные мифы о мобилизации и рассказал, к чему готовиться на самом деле.

Ранее мы сообщали, как правильно общаться с сотрудниками ТЦК и чего не стоит говорить им ни при каких обстоятельствах.

Также мы писали, как правильно действовать украинцам, если военные запрещают снимать вручение повестки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

Мост Метро: почему сообщение красной ветки придется закрыть и как киевские власти могут это решить

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз