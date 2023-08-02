Як ветерану війни влаштуватися на роботу в ТЦК і які є обмеження: роз'яснення

Робітники територіальних центрів комплектування. Фото: КОТЦК та СП

Нещодавно українська влада анонсувала великі зміни в роботі територіальних центрів комплектування. Зокрема, третину керівного складу всіх ТЦК планують замінити на ветеранів війни. Крім того, військові, які повернулися з фронту, можуть влаштуватися на роботу до військкоматів.

Як це зробити, яким критеріям необхідно відповідати та кого точно не зможуть прийняти на роботу до ТЦК, пояснили українські юристи.

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Хто може влаштуватися на роботу в ТЦК

Ті військові, які більше не можуть служити на фронті та захищати Батьківщину через поранення, контузію, хвороби, можуть влаштуватися на роботу в ТЦК.

А за словами заступника міністра оборони Олександра Павлюка, військкомами стануть громадяни, які побували в гарячих точках і отримали поранення.

Яким критеріям необхідно відповідати для роботи в ТЦК та СП

Кожен ветеран, який претендує на посаду військкома, має пройти військову медичну комісію. Це обов'язкова вимога.

Як пояснив адвокат юридичної компанії RIYAKO & PARTNERS Микола Максимов в коментарі виданню "Фокус", обіймати посади в районних і обласних військкоматах можуть ті, хто має не важку форму контузії, вогнепальні й осколкові поранення легкої та середньої тяжкості, що не перешкоджають виконанню бойових завдань.

Крім цього майбутні працівники ТЦК повинні будуть пройти підготовку й розумітися на системі мобілізації та призову.

Співробітники територіального центру комплектування. Фото: КОТЦК та СП

Кого не візьмуть на роботу до ТЦК та СП

Як зазначив адвокат АО "Бачинський і партнери" Максим Дзиковський в коментарі "Фокусу", головною перешкодою для роботи ветерана у ТЦК може бути важка форма інвалідності.

"Якщо учасник бойових дій втратив на війні кінцівки, його визнають непридатним до служби в ЗСУ та виключать з військового обліку. Така людина не зможе обіймати посади в ТЦК і СП", — пояснив правознавець.

Як відомо, придатність визначає військово-лікувальна комісія. Якщо ветеран отримає статус обмеженої придатності, його можуть працевлаштувати до ТЦК.

Чому змінюють лише 30% військкомів

Микола Максимов підкреслив, що влада назвала реальні цифри. Наразі замінити більшою кількістю ветеранів прошто не можливо, адже система мобілізації та призову може просто зупиниться через недостатній досвід нових працівників.

"Під час війни вибудовувати заново сформований за роки процес роботи ТЦК непросто", — зауважив юрист.

Правознавець підкреслив, що цей процес не може бути швидкий і має включати підготовку кваліфікаційного складу ТЦК.

Робота ТЦК та СП. Фото: google.com

Нагадаємо, представник ТЦК та СП Полтавської області Роман Істомін розвіяв найпоширеніші міфи про мобілізацію та розповів, до чого готуватися українцям насправді.

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