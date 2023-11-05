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Какие советские и отечественные разработки в арсенале ракетных войск Украины

5 ноября 2023 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Какие советские и отечественные разработки в арсенале ракетных войск Украины
Тактический ракетный комплекс "Вільха". Фото: УНИАН
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Основу ракетных войск Украины до сих пор составляют советские комплексы "Точка", "Точка-У" и ракетные системы залпового огня. Но у украинского ВПК есть и несколько современных разработок, которые могут усилить мощность ВСУ,

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев подчеркнул, что на сегодняшний день основу отечественного ракетного потенциала составляют большие комплексы оперативно-тактического назначения "Точка" и "Точка-У".

"Также сюда можно добавить системы залпового огня "Град", "Смерч" и "Ураган", — подчеркнул эксперт.

Это еще советские разработки, потому что ОТРК "Точка" был принят на вооружение еще в 1975 году, "Точка-У" — в 1989-м.

"Это уже морально устаревшая техника", — объяснил Снегирев.

Украинские разработки появились в 2016-м

Эксперт подчеркнул, что в 2016 году на базе ракетной системы "Смерч" начали разрабатывать украинский тактический комплекс, известный под названием "Вільха".

"Вільха" превышает "Смерч" по своим тактико-техническим характеристикам", — заверил Дмитрий Снегирев.

Кроме того, украинский ВПК может похвастаться такими разработками, как оперативно-тактический комплекс "Гром-2" ("Сапсан").

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью изданию The Economist о том, что Украине нужны новейшие военные технологии, в том числе и для усиления зенитно-ракетной компоненты.

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