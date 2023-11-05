Які радянські та вітчизняні розробки в арсеналі ракетних військ України

Тактичний ракетний комплекс "Вільха". Фото: УНІАН

Основу ракетних військ України досі становлять радянські комплекси "Точка", "Точка-У" та ракетні системи залпового вогню. Але український ВПК має і кілька сучасних розробок, які можуть підсилити потужність ЗСУ,

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов наголосив, що на сьогодні основу вітчизняного ракетного потенціалу становлять великі комплекси оперативно-тактичного призначення "Точка" та "Точка-У".

"Також сюди можна додати системи залпового вогню "Град", "Смерч" та "Ураган", — підкреслив експерт.

Це ще радянські розробки, бо ОТРК "Точка" був прийнятий на озброєння ще 1975 року, "Точка-У" — у 1989-му.

"Це уже морально застаріла техніка", — пояснив Снєгирьов.

Українські розробки з’явилися 2016-го

Експерт наголосив, що 2016 року на базі ракетної системи "Смерч" почали розробляти власне український тактичний комплекс, відомий під назвою "Вільха".

"Вільха" перевищує "Смерч" за своїми тактико-технічними характеристиками", — запевнив Дмитро Снєгирьов.

Крім того, український ВПК може похвалитися такими розробками, як оперативно-тактичний комплекс "Грім-2" ("Сапсан").

Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив у інтерв’ю виданню The Economist про те, що Україні потрібні новітні військові технології, зокрема, і для посилення зенітно-ракетної компоненти.