Стало известно, какие болезни позвоночника и органов дыхания освобождают от службы

Украинские военнослужащие в строю. Фото: Генштаб ВСУ

Военнообязанные украинцы могут получить право на отсрочку от мобилизации в условиях военного положения в связи с рядом заболеваний. В этот перечень включаются болезни позвоночника и органов дыхания.

Соответствующий перечень определяется Приложением 1 Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

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Кто определяет пригодность к военной службе

Пригодность военной службы во время военного состояния определяется Военно-врачебной комиссией (ВЛК) после прохождения медицинского обследования. Постановление ВЛК военных комиссариатов оформляется справкой и действительно в течение шести месяцев со дня медицинского осмотра.

С какими болезнями органов дыхания не берут в армию

Военнослужащий может быть освобожден от мобилизации и прохождения военной службы при наличии таких болезней органов дыхания:

хронические болезни нижних дыхательных путей и легких со значительными нарушениями функции наружного дыхания (хронический бронхит, эмфизема, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхоэктатическая болезнь);

болезни легких, вызванные внешними агентами, интерстициальные болезни легких (пневмокониозы, хронические пневмониты, идиопатический фиброзирующий альвеолит, легочный альвеолярный протеиназ, гемосидероз и другие диссеминированные заболевания легких);

хронические гнойные и некротические болезни, болезни плевры, другие заболевания органов дыхания (абсцесс легких и средостения, пиоторакс и другие);

тяжелая персистирующая бронхиальная астма.

Какие болезни позвоночника освобождают от службы

Кроме того, ВЛК может признать человека непригодным к службе, если он имеет болезни позвоночника и их последствия со значительными нарушениями функций:

кифоз и лордоз,

сколиоз,

остеохондроз позвоночника,

спондилолиз,

спондилолистез,

поражение межпозвонковых дисков,

другие дорсопатии.

Напомним, что в Украине мужчины с инвалидностью могут быть призваны на военную службу только по собственному желанию и месту жительства.

По словам правоведа Ивана Либермана, призвать в ряды ВСУ могут лиц с инвалидностью ІІІ группы. Причем речь идет не обо всех, а лишь о тех, кто имеет относительно легкие расстройства здоровья, с которыми можно проходить службу.