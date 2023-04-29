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С какими болезнями позвоночника и органов дыхания не берут в армию

29 апреля 2023 14:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Стало известно, какие болезни позвоночника и органов дыхания освобождают от службы
Украинские военнослужащие в строю. Фото: Генштаб ВСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Военнообязанные украинцы могут получить право на отсрочку от мобилизации в условиях военного положения в связи с рядом заболеваний. В этот перечень включаются болезни позвоночника и органов дыхания.

Соответствующий перечень определяется Приложением 1 Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

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Кто определяет пригодность к военной службе

Пригодность военной службы во время военного состояния определяется Военно-врачебной комиссией (ВЛК) после прохождения медицинского обследования. Постановление ВЛК военных комиссариатов оформляется справкой и действительно в течение шести месяцев со дня медицинского осмотра.

С какими болезнями органов дыхания не берут в армию

Военнослужащий может быть освобожден от мобилизации и прохождения военной службы при наличии таких болезней органов дыхания:

  • хронические болезни нижних дыхательных путей и легких со значительными нарушениями функции наружного дыхания (хронический бронхит, эмфизема, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхоэктатическая болезнь);
  • болезни легких, вызванные внешними агентами, интерстициальные болезни легких (пневмокониозы, хронические пневмониты, идиопатический фиброзирующий альвеолит, легочный альвеолярный протеиназ, гемосидероз и другие диссеминированные заболевания легких);
  • хронические гнойные и некротические болезни, болезни плевры, другие заболевания органов дыхания (абсцесс легких и средостения, пиоторакс и другие);
  • тяжелая персистирующая бронхиальная астма.

Какие болезни позвоночника освобождают от службы

Кроме того, ВЛК может признать человека непригодным к службе, если он имеет болезни позвоночника и их последствия со значительными нарушениями функций:

  • кифоз и лордоз,
  • сколиоз,
  • остеохондроз позвоночника,
  • спондилолиз,
  • спондилолистез,
  • поражение межпозвонковых дисков,
  • другие дорсопатии.

Напомним, что в Украине мужчины с инвалидностью могут быть призваны на военную службу только по собственному желанию и месту жительства.

По словам правоведа Ивана Либермана, призвать в ряды ВСУ могут лиц с инвалидностью ІІІ группы. Причем речь идет не обо всех, а лишь о тех, кто имеет относительно легкие расстройства здоровья, с которыми можно проходить службу.

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