Стало известно, какие болезни позвоночника и органов дыхания освобождают от службы

С какими болезнями позвоночника и органов дыхания не берут в армию
Военнообязанные украинцы могут получить право на отсрочку от мобилизации в условиях военного положения в связи с рядом заболеваний. В этот перечень включаются болезни позвоночника и органов дыхания.
Соответствующий перечень определяется Приложением 1 Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.
Кто определяет пригодность к военной службе
Пригодность военной службы во время военного состояния определяется Военно-врачебной комиссией (ВЛК) после прохождения медицинского обследования. Постановление ВЛК военных комиссариатов оформляется справкой и действительно в течение шести месяцев со дня медицинского осмотра.
С какими болезнями органов дыхания не берут в армию
Военнослужащий может быть освобожден от мобилизации и прохождения военной службы при наличии таких болезней органов дыхания:
- хронические болезни нижних дыхательных путей и легких со значительными нарушениями функции наружного дыхания (хронический бронхит, эмфизема, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхоэктатическая болезнь);
- болезни легких, вызванные внешними агентами, интерстициальные болезни легких (пневмокониозы, хронические пневмониты, идиопатический фиброзирующий альвеолит, легочный альвеолярный протеиназ, гемосидероз и другие диссеминированные заболевания легких);
- хронические гнойные и некротические болезни, болезни плевры, другие заболевания органов дыхания (абсцесс легких и средостения, пиоторакс и другие);
- тяжелая персистирующая бронхиальная астма.
Какие болезни позвоночника освобождают от службы
Кроме того, ВЛК может признать человека непригодным к службе, если он имеет болезни позвоночника и их последствия со значительными нарушениями функций:
- кифоз и лордоз,
- сколиоз,
- остеохондроз позвоночника,
- спондилолиз,
- спондилолистез,
- поражение межпозвонковых дисков,
- другие дорсопатии.
Напомним, что в Украине мужчины с инвалидностью могут быть призваны на военную службу только по собственному желанию и месту жительства.
По словам правоведа Ивана Либермана, призвать в ряды ВСУ могут лиц с инвалидностью ІІІ группы. Причем речь идет не обо всех, а лишь о тех, кто имеет относительно легкие расстройства здоровья, с которыми можно проходить службу.