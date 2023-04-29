Стало відомо, які хвороби хребта та органів дихання звільняють від служби

Українські військовослужбовці у строю. Фото: Генштаб ЗСУ

Військовозобов'язані українці можуть отримати право на відстрочку від мобілізації в умовах воєнного стану у зв'язку з низкою захворювань. У цей перелік зокрема входять хвороби хребта та органів дихання.

Відповідний перелік визначається Додатком 1 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України.

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Хто визначає придатність до військової служби

Придатність до військової служби під час воєнного стану визначається Військово-лікарською комісією (ВЛК) після проходження медичного обстеження. Постанова ВЛК військових комісаріатів оформлюється довідкою і дійсна протягом шести місяців з дня медичного огляду.

З якими хворобами органів дихання не беруть у військо

Військовослужбовець може бути звільнений від мобілізації та проходження військової служби у разі наявності таких хвороб органів дихання:

хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів і легень зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання (хронічний бронхіт, емфізема, хронічна обструктивна хвороба легенів, бронхоектатична хвороба);

хвороби легенів, спричинені зовнішніми агентами, інтерстиціальні хвороби легень (пневмоконіози, хронічні пневмоніти, ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт, легеневий альвеолярний протеїназ, гемосідероз та інші дисеміновані захворювання легень);

хронічні гнійні та некротичні хвороби, хвороби плеври, інші хвороби органів дихання (абсцес легень та середостіння, піоторакс та інші);

тяжка персистуюча бронхіальна астма.

Які хвороби хребта звільняють від служби

Окрім того, ВЛК може визнати людину непридатною до служби, якщо вона має хвороби хребта та їх наслідки зі значними порушеннями функцій:

кіфоз та лордоз,

сколіоз,

остеохондроз хребта,

спондилоліз,

спондилолістез,

ураження міжхребцевих дисків,

інші дорсопатії.

Нагадаємо, що в Україні чоловіки з інвалідністю можуть бути призвані на військову службу лише за власним бажанням та за місцем проживання.

За словами правознавця Івана Лібермана, призвати до лав ЗСУ можуть осіб з інвалідністю ІІІ групи. Причому йдеться не про всіх, а лише тих, хто має відносно легкі розлади здоров'я, з якими можна проходити службу.