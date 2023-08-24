С места падения самолета Пригожина начали увозить тела погибших: что известно

Место падения самолета Евгения Пригожина. Фото: REUTERS/Marina Lysteva

В четверг, 24 августа, с места падения самолета Евгения Пригожина начали вывозить тела погибших в машинах ритуальных услуг на судмедэкспертизу. Известно, что в авиакатастрофе погибли десять человек.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Сообщается, что две черные "газели" заехали на огороженную территорию в 4:30 и уехали в 6:00 утра. По предварительным данным, их повезут в тверской морг на улице Бобкова. Там находится бюро судебной экспертизы. На месте авиакатастрофы до сих пор работают криминалисты.

Также сервис flightradar опубликовал отчет о крушении бизнес-джета. По его данным, в 18:10 борт поднялся на высоту 8,5 километра над Тверью. Затем следовало 9 минут горизонтального полета и набор высоты до 9,1 километра.

В 18:19 Embraer Legacy 600 начал падать. Самолет резко потерял высоту за 22 секунды на 2,5 км. После этого связь с ним прервалась.

Напомним, что после авиакатастрофы и информации о смерти Евгения Пригожина боевики "Вагнера" заявили, что "готовы стартовать". Наемники обвиняют в убийстве Евгения Пригожина "заигравшегося" кремлевского "черта".