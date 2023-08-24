З місця падіння літака Пригожина почали забирати тіла загиблих: що відомо

Місце падіння літака Євгена Пригожина. Фото: REUTERS/Marina Lystseva

У четвер, 24 серпня, з місця падіння літака Євгена Пригожина почали вивозити тіла загиблих в машинах ритуальних послуг на судмедекспертизу. Відомо, що в авіатрощі загинули десять людей.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Повідомляється, що дві чорні "газелі" заїхали на обгороджену територію о 4:30 і виїхали о 6:00 ранку. За попередніми даними, їх повезуть до тверського моргу на вулиці Бобкова. Там перебуває бюро судової експертизи. На місці авіакатастрофи досі працюють криміналісти.

Також сервіс flightradar опублікував звіт про катастрофу бізнес-джету. За його даними, о 18:10 борт піднявся на висоту 8,5 кілометра над Твер'ю. Потім слідували 9 хвилин горизонтального польоту та набір висоти до 9,1 кілометра.

О 18:19 Embraer Legacy 600 почав падати. Літак різко втратив висоту за 22 секунди на 2,5 км. Після цього зв'язок із ним перервався.

Нагадаємо, що після авіакатастрофи та інформації про смерть Євгена Пригожина бойовики "Вагнера" заявили, що "готові стартувати". Найманці звинувачують у вбивстві Євгена Пригожина кремлівського "чорта", який "загрався".