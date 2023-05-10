Из-под Бахмута сбежало целое подразделение российских военных

Российские оккупанты едут на БМП. Фото: российские СМИ

Украинские военные подтвердили заявление владельца ППК "Вагнер" Евгения Пригожина о бегстве из-под Бахмута россиян. Так, дезертировала 72 мотострелковая бригада ВС РФ.

Об этом сообщает 3-я отдельная штурмовая бригада в Telegram.

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Что случилось

"Официально. Сообщение Пригожина о побеге 72-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ из-под Бахмута и оставшихся там 500 трупов россиян — соответствует действительности. Третья штурмовая бригада благодарит за огласку нашего успеха на фронте", — говорится в сообщении.

Военные отметили, что за два дня на юго-западных окраинах города штурмовики 3-й ОШБр в составе тактической группы "Азов" уничтожили 64 оккупанта, данные о еще 87 уточняются. По их словам, среди всех них есть и "вагнеровцы". Также пленили 5-х россиян.

"Отдельного внимания заслуживает уничтоженная российская техника. Это несколько складов из БК врага, минометы и не один БМП", — добавили в подразделении.

Напомним, что "вагнеровцы" оставят все свои позиции в районе Бахмута. Это произойдет уже 10 мая сразу после Дня Победы. Об этом говорится в заявлении владельца ППК "Вагнер" Евгения Пригожина.