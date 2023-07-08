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С начала войны в Севастополь въехало более 150 тысяч россиян

8 июля 2023 08:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
С начала войны в Севастополь въехало более 150 тысяч россиян
Набережная в Севастополе. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

С момента оккупации в Севастополь переехало 157 тысяч людей из России. В Госдуме РФ указали, что население города выросло с 393 тысяч до 560 тысяч.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Изменение населения Севастополя

В ЦНС предположили, что увеличение населения осуществляется за счет переброшенных российских военных, их семей и российских государственных служащих, приехавших на работу.

Также сообщается, что подобная стратегия изменения демографии проводится врагом на всех временно оккупированных территориях. Россия активно перемещает рабочую силу из своих регионов в захваченные украинские города, в то время как украинцы вынуждены покидать свои дома под принуждением или под давлением.

При этом в оккупированных регионах создаются такие жизненные условия, что получение паспорта агрессора становится единственной возможностью для выживания на временно оккупированных территориях. Таким образом, численность "россиян" на этих территориях искусственно увеличивается.

Напомним, что российский Военно-морской флот значительно усилил меры безопасности своей основной базы Черноморского флота в Севастополе с лета 2022 года. В частности, были приняты меры для защиты от вражеских дайверов, включая использование боевых дельфинов.

Также мы сообщали, что российские оккупационные войска за сутки стали виновниками двух дорожно-транспортных происшествий в Севастополе. В результате этих аварий погибли люди.

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