З початку війни до Севастополя в'їхало понад 150 тисяч росіян

Набережна у Севастополі. Фото: росЗМІ

З моменту окупації до Севастополя переїхало 157 тисяч людей із Росії. У Держдумі РФ зазначили, що населення міста зросло з 393 тисяч до 560 тисяч.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Зміна населення Севастополя

У ЦНС припустили, що збільшення населення здійснюється шляхом перекинутих російських військових, їх сімей та російських державних службовців, які приїхали на роботу.

Також повідомляється, що подібна стратегія зміни демографії проводиться ворогом на всіх тимчасово окупованих територіях. Росія активно переміщає робочу силу зі своїх регіонів до захоплених українських міст, тоді як українці змушені залишати свої будинки під примусом чи під тиском.

При цьому в окупованих регіонах створюються такі життєві умови, що отримання паспорта агресора стає єдиною можливістю виживання на тимчасово окупованих територіях. Таким чином, чисельність "росіян" на цих територіях штучно зростає.

Нагадаємо, що російський Військово-морський флот значно посилив заходи безпеки своєї основної бази Чорноморського флоту у Севастополі з літа 2022 року. Зокрема, було вжито заходів для захисту від ворожих дайверів, включаючи використання бойових дельфінів.

Також ми повідомляли, що російські окупаційні війська за добу стали винуватцями двох дорожньо-транспортних пригод у Севастополі. Внаслідок цих аварій загинули люди.