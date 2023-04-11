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Из российского плена освободи защитника из Львовщины

11 апреля 2023 16:24
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Марта Байдака
Журналист
Из российского плена освободи защитника из Львовщины
Освобождены из российского плена украинские защитники. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Накануне Украина вернула из плена еще 100 военных, в том числе защитников Мариуполя, "Азовстали" и Гостомеля. Среди них  —защитник из Львовщины Виталий Марцинковский. Он пробыл в плену больше года.

Об этом сообщили в Львовской областной военной администрации.

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"Среди защитников и защитниц Украины, которых вчера освободили из российского плена, есть наш земляк. Виталий Марцинковский из Николаевской общины Стрыйского района встал на защиту нашего государства в 2020 году. В плену пробыл больше года. С возвращением. Ждем дома каждого героя", – сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

Напомним, что с начала широкомасштабного вторжения из плена освободили 2005 украинцев. В частности, 24 марта, Украина добровольно и без всяких условий вернула в Россию всех пятерых тяжелораненых пленных, которые были транспортабельными. Это отвечает требованиям международного гуманитарного права. Государство-агрессорка решило отпустить только пятерых тяжелораненых украинцев, а не всех, как того требуют подписанные РФ международные конвенции.

Кроме того, мы ранее писали, что стало известно, сколько украинских военных вернули из плена России с начала большой войны.

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