З російського полону звільни захисника з Львівщини

Звільнені з російського полону українські захисники. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Напередодні, Україна повернула з полону ще 100 військових, зокрема оборонців Маріуполя, "Азовсталі" та Гостомеля. Серед них — захисник із Львівщини Віталій Марцінковський. Він пробув у полоні більше ніж рік.

Про це повідомили у Львівській обласній військовій адмністрації.

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"Серед захисників і захисниць України, яких вчора звільнили з російського полону, є наш земляк. Віталій Марцінковський з Миколаївської громади Стрийського району став на захист нашої держави у 2020 році. В полоні пробув більше ніж рік. З поверненням. Чекаємо вдома кожного героя", — повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Нагадаємо, що від початку широкомасштабного вторгнення з полону звільнили 2005 українців. Зокрема, 24 березня, Україна добровільно та без жодних умов повернула до росії усіх п'ятьох важкопоранених полонених, які були транспортабельними. Це відповідає вимогам міжнародного гуманітарного права. Натомість держава-агресорка вирішила відпустити лише п’ятьох важкопоранених українців, а не всіх, як того вимагають підписані рф міжнародні конвенції.

Окрім того, ми раніше писали, що стало відомо, скільки українських військових повернули з полону рф з початку великої війни.