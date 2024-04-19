Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Из России вернули депортированную 17-летнюю украинку — что известно arrow

Из России вернули депортированную 17-летнюю украинку — что известно

19 апреля 2024 14:24
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Из России вернули депортированную 17-летнюю украинку — что известно
Возвращение украинских детей. Иллюстративное фото: Минреинтеграции
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министерство реинтеграции совместно с общественным союзом "Украинская сеть по правам ребенка" вернули из России 17-летнюю девушку. Она находилась на территории страны-агрессора вопреки собственному желанию.

Об этом сообщает Минреинтеграция в Telegram в пятницу, 19 апреля.

Читайте также:

Из России вернули 17-летнюю девушку

"В 2014 году она осталась без родителей. Полтора года назад, вопреки собственному желанию, девочку отправили с временно оккупированной территории учиться в Россию", — говорится в сообщении.

Известно, что Мирослава жила в общежитии и, по сути, была покинута на произвол судьбы и пыталась найти кого-то, кто мог бы поддержать и помочь.

"Информация о месте ее пребывания поступила в Украину от неравнодушных людей. Это и стало спасением", — отметили в министерстве.

За возвращение несовершеннолетней взялись представители Украинской сети за права ребенка в тесном сотрудничестве с Минреинтеграции в рамках проекта "Шлях додому".

"Все время были с ней на связи. В том числе на маршруте следования. Четыре суток тяжелой дороги и вот, наконец, она уже в Украине", — добавили в Минреинтеграции.

null
Скриншот поста Минреинтеграции

Напомним, украинским правоохранителям в сотрудничестве с немецкими коллегами удалось установить на территории ФРГ 161 украинского ребенка, похищенного Россией.

Также мы писали, что недавно похищенных оккупантами детей из Херсона вернули в Украину.

дети
подростки
Минреинтеграции
депортация детей
оккупация
война в Украине
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость