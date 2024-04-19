Из России вернули депортированную 17-летнюю украинку — что известно

Возвращение украинских детей. Иллюстративное фото: Минреинтеграции

Министерство реинтеграции совместно с общественным союзом "Украинская сеть по правам ребенка" вернули из России 17-летнюю девушку. Она находилась на территории страны-агрессора вопреки собственному желанию.

Об этом сообщает Минреинтеграция в Telegram в пятницу, 19 апреля.

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"В 2014 году она осталась без родителей. Полтора года назад, вопреки собственному желанию, девочку отправили с временно оккупированной территории учиться в Россию", — говорится в сообщении.

Известно, что Мирослава жила в общежитии и, по сути, была покинута на произвол судьбы и пыталась найти кого-то, кто мог бы поддержать и помочь.

"Информация о месте ее пребывания поступила в Украину от неравнодушных людей. Это и стало спасением", — отметили в министерстве.

За возвращение несовершеннолетней взялись представители Украинской сети за права ребенка в тесном сотрудничестве с Минреинтеграции в рамках проекта "Шлях додому".

"Все время были с ней на связи. В том числе на маршруте следования. Четыре суток тяжелой дороги и вот, наконец, она уже в Украине", — добавили в Минреинтеграции.

Скриншот поста Минреинтеграции

Напомним, украинским правоохранителям в сотрудничестве с немецкими коллегами удалось установить на территории ФРГ 161 украинского ребенка, похищенного Россией.

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