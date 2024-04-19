З Росії повернули депортовану 17-річну українку — що відомо

Повернення українських дітей. Ілюстративне фото: Мінреінтеграції

Міністерство реінтеграції спільно із громадською спілкою "Українська мережа за права дитини" повернули з Росії 17-річну дівчину. Вона перебувала на території країни-агресора всупереч власному бажанню.

Про це повідомляє Мінреінтеграції у Telegram в п'ятницю, 19 квітня.

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З Росії повернули 17-річну дівчину

"У 2014 році вона залишилася без батьків. Півтора року тому всупереч власному бажанню дівчинку відправили із тимчасово окупованої території навчатися в Росію", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що Мирослава жила у гуртожитку і по суті була покинута напризволяще та намагалася знайти хоч когось, хто міг би підтримати та допомогти.

"Інформація про місце її перебування надійшла в Україну від небайдужих людей. Це і стало порятунком", — зазначили в міністерстві.

За повернення неповнолітньої взялися представники Української мережі за права дитини у тісній співпраці з Мінреінтеграції в межах проєкту "Шлях додому".

"Увесь час були з нею на зв’язку. В тому числі на маршруті слідування. Чотири доби важкої дороги, й ось нарешті вона вже в Україні", — додали в Мінреінтеграції.

Скриншот допису Мінреінтеграції

Нагадаємо, українським правоохоронцям у співпраці з німецькими колегами вдалося встановити на території ФРН 161 українську дитину, викрадену Росією.

Також ми писали, що нещодавно викрадених окупантами дітей з Херсонщини повернули в Україну.