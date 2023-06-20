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Из Венгрии вывезли троих украинских пленных, — спикер МИД

20 июня 2023 19:03
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Из Венгрии вывезли троих украинских пленных, — спикер МИД
Спикер МИД Олег Николенко. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 20 июня, три украинских героя вернулись домой из Венгрии. Посольству Украины в Будапеште удалось вернуть домой военнопленных, которых передала Россия.

Об этом сообщает спикер МИД Олег Николенко.

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"Посольству Украины в Будапеште удалось вывезти из Венгрии трех украинских военнопленных. Они уже находятся на украинской территории, им оказывается всяческая поддержка. Украинские дипломаты вместе с Координационным штабом по обращению с военнопленными и другими причастными органами Украины продолжают принимать активные меры, чтобы вернуть домой остальные вывезенных из России в Венгрию украинских защитников", — написал Николенко на своей официальной Facebook-странице.

 

В Украину вернулись трое военнопленных из Венгрии. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что передача украинских военнопленных из России в Венгрию проходила без участия государства. В переговорах участвовали религиозные организации.

Добавим, что украинские военные, которых переместили из России в Венгрию , еще остаются в плену. Украина получила информацию от родственников некоторых военнопленных, утверждающих, что их близкие до сих пор находятся под строгим наблюдением, с ограниченной связью и контактами, осуществляемыми под наблюдением третьих лиц.

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