З Угорщини вивезли трьох українських полонених, — речник МЗС

З Угорщини вивезли трьох українських полонених. Фото: соцмережі

Сьогодні, 20 червня, три українських героїв повернулись додому із Угорщини. Посольству України в Будапешті вдалось повернути додому військовополонених, яких передала Росія.

Про це повідомляє речник МЗС Олег Ніколенко.

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"Посольству України в Будапешті вдалося вивезти із Угорщини трьох українських військовополонених. Вони вже перебувають на українській території, їм надається всіляка підтримка. Українські дипломати разом із Координаційним штабом з питань поводження із військовополоненими та іншими причетними органами України продовжують вживати активних заходів, аби повернути додому решту вивезених із Росії в Угорщину українських захисників", — написав Ніколенко на своїй офіційній Facebook-сторінці.

В Україну повернулись троє військовополонених з Угорщини. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що передача українських військовополонених з Росії до Угорщини відбувалася без участі держави. У переговорах брали участь релігійні організації.

Додамо, українські військові, яких перемістили з Росії до Угорщини, ще залишаються в полоні. Україна отримала інформацію від родичів деяких військовополонених, які стверджують, що їхні близькі досі перебувають під суворим наглядом, з обмеженим зв'язком та контактами, які здійснюються під наглядом третіх осіб.