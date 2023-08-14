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Зеленський відвідав військових, які ведуть наступальні дії на Донеччині

14 серпня 2023 18:24
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Зеленський відвідав військових, які ведуть наступальні дії на Донеччині
Президент України Володимир Зеленський в Донецькій області. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У понеділок, 14 серпня, Президент України Володимир Зеленський відвідав бійців у Донецькій області. Також він обговорив із комбригами та комбатами військових з'єднань проблемні питання, із якими стикаються військовослужбовці, та шляхи їхнього розв’язання.

Про це повідомляється на сайті Офісу Президента

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Зеленський відвідав Донеччину 

Під час робочої поїздки на Донеччину Президент України Володимир Зеленський відвідав штаби бригад, які ведуть наступальні дії в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Соледар". 

Окрім цього, глава держави заслухав доповіді щодо оперативної обстановки на ділянках відповідальності бригад та особливостей застосування різних видів озброєння та обговорив із комбригами та комбатами військових з'єднань проблемні питання, із якими стикаються військовослужбовці, та шляхи їхнього розв’язання. 

"Я щоденно отримую загальну інформацію, вона дає широке розуміння ситуації, і це теж дуже важливо. Втім, я хотів об’їхати усі бригади окремо, щоб точково зрозуміти проблеми кожної з них. Це відкрита бесіда, можна обговорити будь-які питання", — наголосив Зеленський. 

  • Президент України Володимир Зеленський в Донецькій області. Фото: ОП
  • Президент України Володимир Зеленський в Донецькій області. Фото: ОП
  • Президент України Володимир Зеленський в Донецькій області. Фото: ОП
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Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський поділився вражаючими світлинами захисників України

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