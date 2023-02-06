За сутки россияне убили одного мирного жителя Донбасса

Российские оккупанты убили одного мирного жителя Бахмута

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать мирные населенные пункты Донецкой области. За минувшие сутки в Бахмуте один человек погиб, другой получил ранения.

Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Российский удар по Бахмуту

Российские захватчики регулярно обстреливают находящиеся под контролем Украины города и села Донецкой области.

За прошедшие сутки такие удары по Бахмуту принесли потери среди мирного населения.

Так, известно об одном погибшем в этом городе. Еще один человек получил ранения. В каком состоянии раненый, пока неизвестно.

Общее количество потерь в Донецкой области

За время войны, отметил Павел Кириленко, от действий российских войск на территории Донецкой области погиб 1351 мирный гражданин.

Ранения разной степени тяжести получили 2995 мирных жителей Донбасса.

Эти данные не включают ныне оккупированные информацию из Волновахи и Мариуполя, поэтому там невозможно посчитать количество жертв российского вторжения.

Напомним, что президент россии владимир путин хочет захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей до конца февраля.

Впрочем, аналитики ISW отмечают, что кремлевский диктатор, вероятно, снова ошибся в оценке мощности собственных вооруженных сил.

Институт изучения войны не выявил доказательств того, что российские войска восстановили достаточную боевую мощь для того, чтобы завоевать более 11 тысяч квадратных километров территории Донецкой области до конца февраля.

Также в Институте отметили, что возможное новое большое наступление оккупационной армии досрочно завершится в апреле, во время сезона весенних дождей.

После чего Украина, которая как раз получит западные танки, сможет пойти в собственное контрнаступление в конце весны или начале лета.

Фото: Telegram Кириленко