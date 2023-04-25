За сутки в Донецкой области погибли двое мирных граждан, много раненых, — Кириленко

Последствия очередного обстрела мирных населенных пунктов Донецкой области. Фото: Telegram Павла Кириленко

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать мирные населенные пункты Донецкой области. За минувшие сутки на территории области погибли двое мирных жителей.

Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Погибшие и раненые

Российские захватчики регулярно обстреливают города и села Донецкой области, которые находятся под контролем Украины.

За прошедшие сутки подобные удары принесли потери среди мирного населения.

Так, известно о двух погибших от российских ударов по Шахтерскому.

13 жителей Донецкой области в течение 24 апреля получили ранения — пятеро в Красногоровке, четверо в Бахмуте, три в Нью-Йорке и один раненый был обнаружен в Шахтерском.

Общее количество потерь в Донецкой области

За время войны, отметил Павел Кириленко, от действий российских войск на территории Донецкой области погибли 1483 мирных гражданина.

Ранения разной степени тяжести получили 3436 мирных жителей Донбасса.

Погибшие мирные жители Донецкой области на 25 апреля 2023 года

Инфографика: Telegram Павла Кириленко

Эти данные не включают информацию из Волновахи и Мариуполя, которые ныне оккупированы, поэтому там невозможно посчитать количество жертв российского вторжения.

Напомним, что вчера, 24 апреля, российские оккупационные войска обстреляли Краматорск в Донецкой области. К счастью, во время этого обстрела обошлось без пострадавших.