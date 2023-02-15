Обстрел Херсонской области 14 февраля - есть раненые

За сутки оккупанты 38 раз обстреляли Херсонскую область: есть раненые
За прошедшие сутки, 14 февраля, российские оккупанты 38 раз обстреляли Херсонскую область. Есть раненые мирные жители.
Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.
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Обстрел Херсонской области
"По информации Херсонской ОВА, российские захватчики 38 раз обстреляли Херсонщину. Мирные населенные пункты страдали от атак с РСЗО, минометов и артиллерии", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что россияне девять раз атаковали Херсон. Били по жилым кварталам. Из-за обстрелов пострадало медицинское учреждение и жилые дома.
"За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов два человека получили ранения разной степени тяжести", — уточнили в Херсонской ОВА.
Напомним, что утром 14 февраля российские войска обстреляли медучреждение в Херсоне. Здание отмечало серьезные повреждения. Как отмечается в сообщении, во время обстрела врачи принимали пациентов, поэтому было достаточно людно.
В ОВА также обнародовали видео последствий обстрела и рассказы очевидцы атаки. Как видно на видео, на земле рядом со зданием медучреждения много стекла от выбитых окон и обломки вражеских снарядов.