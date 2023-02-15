Обстрел Херсонской области 14 февраля - есть раненые

Российские оккупанты

За прошедшие сутки, 14 февраля, российские оккупанты 38 раз обстреляли Херсонскую область. Есть раненые мирные жители.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

Обстрел Херсонской области

"По информации Херсонской ОВА, российские захватчики 38 раз обстреляли Херсонщину. Мирные населенные пункты страдали от атак с РСЗО, минометов и артиллерии", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что россияне девять раз атаковали Херсон. Били по жилым кварталам. Из-за обстрелов пострадало медицинское учреждение и жилые дома.

"За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов два человека получили ранения разной степени тяжести", — уточнили в Херсонской ОВА.

Напомним, что утром 14 февраля российские войска обстреляли медучреждение в Херсоне. Здание отмечало серьезные повреждения. Как отмечается в сообщении, во время обстрела врачи принимали пациентов, поэтому было достаточно людно.

В ОВА также обнародовали видео последствий обстрела и рассказы очевидцы атаки. Как видно на видео, на земле рядом со зданием медучреждения много стекла от выбитых окон и обломки вражеских снарядов.