В Новой Каховке партизаны взорвали автомобиль с оккупантами

На оккупированной территории Херсонской области действуют украинские мстители

В Новой Каховке 10 февраля был взорван российский военный автомобиль. Двое российских оккупантов погибли на месте, других госпитализировали с тяжелыми ранениями.

Об этом сообщило в своем Telegram-канале военное движение украинцев и крымских татар АТЕШ.

Успешный рейд украинских партизан

В Новой Каховке был взорван автомобиль с российскими оккупантами. Из четырех присутствовавших в машине россиян двое представляли спецслужбы, еще двое были военнослужащими.

В АТЕШ отметили, что это событие произошло еще 10 февраля, но сообщили о нем только сейчас, когда украинские партизаны вышли в безопасное место.

Детали инцидента

Канал военного движения АТЕШ рассказал, что автомобиль был взорван на Днепровском проспекте Новой Каховки возле отделения полиции.

Двое российских оккупантов погибли на месте, других госпитализировали с тяжелыми ранениями.

Напомним, ранее Генштаб сообщил об уничтожении двух систем радиоэлектронной борьбы российских захватчиков и двух самолетов оккупационной армии.

Фото из открытых источников