В Новой Каховке партизаны взорвали автомобиль с оккупантами: двое ликвидированы, ще двое серьезно ранены
В Новой Каховке 10 февраля был взорван российский военный автомобиль. Двое российских оккупантов погибли на месте, других госпитализировали с тяжелыми ранениями.
Об этом сообщило в своем Telegram-канале военное движение украинцев и крымских татар АТЕШ.
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Успешный рейд украинских партизан
В Новой Каховке был взорван автомобиль с российскими оккупантами. Из четырех присутствовавших в машине россиян двое представляли спецслужбы, еще двое были военнослужащими.
В АТЕШ отметили, что это событие произошло еще 10 февраля, но сообщили о нем только сейчас, когда украинские партизаны вышли в безопасное место.
Детали инцидента
Канал военного движения АТЕШ рассказал, что автомобиль был взорван на Днепровском проспекте Новой Каховки возле отделения полиции.
Двое российских оккупантов погибли на месте, других госпитализировали с тяжелыми ранениями.
Напомним, ранее Генштаб сообщил об уничтожении двух систем радиоэлектронной борьбы российских захватчиков и двух самолетов оккупационной армии.
Фото из открытых источников