За сутки оккупанты ранили троих мирных жителей Донецкой области, — председатель ОВА
За 30 января российские оккупационные войска ранили троих гражданских лиц в Донецкой области. Впрочем, пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Об этом в своем Telegram рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
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Так, по информации Павла Кириленко, в течение 30 января россияне ранили троих жителей Донецкой области: в Константиновке, Курахово и Бахмуте. Из-за оккупации невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
"Каждый военный преступник будет наказан!", — подчеркнул председатель Донецкой ОВА.
Ранее в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что оккупантам из-за больших потерь критически не хватает военных госпиталей. Так, в Луганске под нужды российских военных передали два роддома. В обычных больницах мест для расположения раненых военнослужащих рф уже нет.
Такие "полевые госпитали" для оккупантов уже развернуты на территории роддома городской больницы № 3 и роддома областной больницы.
Беременных жительниц Луганска из этих медицинских учреждений выгнали. Для их нужд остался только Луганский областной перинатальный центр. Но там катастрофически не хватает мест, и из-за перезагруженности медицинского учреждения создаются неблагоприятные условия для родов.
Кроме того, в городе Первомайск Алчевского района Луганской области в помещении местной школы оккупанты развернули "полевой госпиталь" для лечения около 100 военнослужащих российских войск.