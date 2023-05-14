В Херсонской области пятеро жителей погибли из-за подрыва на мине

В Херсонской области пять человек взорвались на российской взрывчатке. Фото: УНИАН

В Херсонской области пять мужчин подорвались на мине. В результате чего пострадавшему погибли.

Об этом пишет Глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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Что известно

Российские военные оставили взрывчатку в Херсонской области. Трагедия произошла в селе Миролюбовка Нововоронцовской общины. Нашедшие на мину жители потеряли жизнь сразу.

"Трагедия произошла на одном из сельскохозяйственных предприятий в селе Миролюбовка Нововоронцовской общины. Взорвался недетонированный снаряд. Младшему погибшему было 27 лет, самому старшему — 68", — написал Ермак.

Прокуратура Херсонской области возбудила уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК).

Напомним, 8 мая, украинский Генштаб написал, что кафиры частично сворачивают свою деятельность в оккупированном Скадовске и в других населенных пунктах на Левобережье Херсонщины. Сами же оккупанты объявили эвакуацию гражданских и начали мародерство.