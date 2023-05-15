За добу росіяни 86 разів обстріляли Херсонську область, — Прокудін

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: Олександр Прокудін

За останні 24 години ворог 86 разів обстріляв Херсонську область. Росіяни випустили 381 снаряд із різних військових засобів, включаючи важку артилерію, танки, БпЛА та авіацію.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Місто Херсон було обстріляно чотири рази, із загальним числом випущених снарядів рівним дев'яти.

За інформацією Прокудіна, російські військові обстріляли житлові квартали у населених пунктах області. Внаслідок російської агресії, шестеро людей загинули, а троє отримали поранення. Ці жертви невинні люди, які стали жертвами безрозсудних дій супротивника.

Ситуація на кордоні продовжує залишатися напруженою, і ухвалення мирних рішень стає все більш терміновою необхідністю. Ця ситуація вимагає негайних зусиль міжнародного співтовариства для запобігання подальшому насильству та досягненню сталого світу в регіоні.

Нагадаємо, що на Херсонщині п'ять чоловіків підірвалися на міні. Внаслідок чого постраждалі загинули. Російські військові залишили вибухівку у селі Миролюбівка Нововоронцовської громади. Мешканці, які натрапили на міну, втратили життя одразу.