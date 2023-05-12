За сутки россияне убили одного и ранили более 10 жителей Донбасса

Российский оккупант в Донецкой области. Фото: росСМИ

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать мирные населенные пункты Донецкой области. За минувшие сутки на территории области погиб один мирный житель, пострадало более десяти.

Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Погибшие и раненые

Российские захватчики регулярно обстреливают находящиеся под контролем Украины города и села Донецкой области.

За прошедшие сутки подобные удары принесли потери среди мирного населения.

Так, известно об одном погибшем от российских ударов по Славянску.

12 жителей Донецкой области в течение 11 мая получили ранения — десять в Торецке, по одному в Георгиевке и Славянске.

Общее количество потерь в Донецкой области

За время войны, отметил Павел Кириленко, от действий российских войск на территории Донецкой области погибли 1502 мирных гражданина.

Ранения разной степени тяжести получили 3500 мирных жителей Донбасса.

Жертвы среди мирного населения Донецкой области на 12 мая 2023 года

Инфографика: Донецкая ОВА

Эти данные не включают ныне оккупированные информацию из Волновахи и Мариуполя, поэтому там невозможно посчитать количество жертв российского вторжения.

Напомним, что из временно оккупированной части Донецкой области на территорию Российской Федерации массово бегут коллаборанты. Свидетели сообщают, что на границах образовались многокилометровые очереди из желающих покинуть Украину.