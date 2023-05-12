За добу росіяни убили одного і поранили понад 10 мешканців Донеччини

Російський окупант на Донеччині. Фото: росЗМІ

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати мирні населені пункти Донецької області. За минулу добу на території області загинув один мирний мешканець, постраждало більше десяти.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Загиблі та поранені

Російські загарбники регулярно обстрілюють міста і села Донецької області, які перебувають під контролем України.

За минулу добу такі удари принесли втрати серед мирного населення.

Так, відомо про одного загиблого від російських ударів по Слов’янську.

12 жителів Донецької області протягом 11 травня отримали поранення — десятеро у Торецьку, по одному у Георгіївці та Слов’янську.

Загальна кількість втрат на Донеччині

За час війни, наголосив Павло Кириленко, від дій російських військ на території Донецької області загинули 1502 мирні громадянини.

Поранення різного ступеню тяжкості отримали 3500 мирних жителів Донеччини.

Жертви серед мирного населення Донецької області на 12 травня 2023 року

Інфографіка: Донецька ОВА

Ці дані не включають інформацію з Волновахи та Маріуполя, які нині окуповані, тож там неможливо порахувати кількість жертв російського вторгнення.

Нагадаємо, що з тимчасово окупованої частини Донецької області на територію Російської Федерації масово тікають колаборанти. Свідки повідомляють, що на кордонах утворилися багатокілометрові черги з охочих залишити Україну.